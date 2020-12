PSG : Grosse vague d'indignation après les incidents au Parc

Publié le 09 décembre 2020 à 06:00

Le match de Ligue de champions entre le PSG et Istanbul Basaksehir n’a pas pu se jouer en raison d’accusations racistes. Lesquelles ont vivement fait réagir la planète football.

Le match PSG – Basaksahir interrompu pour des propos racistes

Le Paris Saint-Germain jouait sa place pour les 8es de finale de la Ligue des champions mardi au Parc. Mais sans aller au bout de sa rencontre contre Istanbul Basaksehir, Paris a obtenu son ticket pour le prochain tour. Le RB Leipzig a dominé Manchester United (3-2) et conforté la place de Paris pour le prochain tour. S’agissant du PSG, le club de la capitale n’a pas pu aller au bout de sa rencontre en raison de l’interruption de son match contre les Turcs. La faute au 4e arbitre qui aurait adressé des propos racistes à Achille Webo, le coach adjoint de la formation turque.

L’UEFA se saisit de l’affaire

Après plusieurs minutes d’interruption. L’UEFA a décidé du report du match du PSG à mercredi (18h55). L’instance européenne a d’ailleurs décidé d’ouvrir une enquête. « L’UEFA est au courant de l’incident du soir lors du match de Ligue des Champions entre le Paris SG et Istanbul Basaksehir et conduira une enquête approfondie. Le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes n’ont pas leur place dans le football », a annoncé l’instance dans un communiqué sur Twitter. Le réseau social a d’ailleurs beaucoup relayé des messages contre le racisme durant les incidents au Parc des Princes. Les Parisiens Neymar Jr, Presnel Kimpembe ou encore Kylian Mbappé ont utilisé le réseau social pour dénoncer les actes racistes. Le Paris Saint-Germain a également dénoncé ce fléau dans un communiqué partagé sur ses différentes plateformes.













Par Ange A.