PSG Mercato : Deux clubs veulent s'offrir un cadre de Tuchel

Publié le 09 décembre 2020 à 12:50

L'avenir d'un cadre du vestiaire de Thomas Tuchel est en jeu cette saison, en lien avec les futures recrues de Leonardo au PSG, et un départ pourrait être très contraignant. C'est l'un des dossiers chauds du mercato à gérer pour le directeur sportif parisien et les toutes dernières nouvelles ne sont pas bonnes.

Un membre en moins dans le conseil des sages ?

Un pilier de l'équipe de Thomas Tuchel pourrait quitter le club lors de l'un des deux prochaines fenêtres de mercato. En effet, Keylor Navasest dans une situation compliquée au PSG, qui lorgne sur un nouveau gardien, plus jeune, pour les saisons à venir. Avec l'avenir de Gianluigi Donnarumma toujours incertain, entre AC Milan et Paris SG, le gardien costaricien se pose des questions. Pas question pour lui de revivre la situation connue au Real Madrid lors de l'arrivée de Thibaut Courtois, où il était passé numéro deux dans la hiérarchie.

D'autant que Keylor Navas a intégré cette saison le "conseil des sages" au PSG, un petit groupe de joueurs sur lequel s'appuie Thomas Tuchel pour échanger sur certaines décisions. "Cette saison, c'est avec Presnel Kimpembe et Keylor Navas. Il y a toujours Marco Verratti, Kylian Mbappé et Marquinhos. Je parle de choses plus ou moins importantes. Nous sommes dans un échange permanent", a expliqué Thomas Tuchel, révélant donc que le défenseur français et le gardien de but avaient pris la place de Thiago Silva et Edinson Cavani dans ce petit groupe, après leurs départs cet été.

PSG Mercato : deux clubs sur Keylor Navas

Un départ de Keylor Navas pourrait alors être très préjudiciable pour le groupe de Thomas Tuchel, où le Costaricien de 33 ans est très apprécié. Capitaine à Montpellier le week-end dernier (3-1), il est l'un des artisans du cap franchi par le PSG en Ligue des champions la saison dernière. Pourtant, avec la possible arrivée de Donnarumma ou d'un autre jeune gardien, Navas a des idées d'ailleurs. La Juventusest déjà sur le coup avec l'appui de Cristiano Ronaldo. Mais Don Balon révèle également que l'AC Milan se place dans la course à la signature de l'ancien portier du Real Madrid. Selon les information du média espagnol, il en coûterait 10 millions d'euros environ aux Lombards pour s'attacher les services du gardien du PSG, sous contrat jusqu'en juin 2023. Une dernière aventure pour Navas, 33 ans, dont le départ pourrait faire très mal au PSG.













Par Matthieu