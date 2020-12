PSG Mercato : Une entente salariale avec Lionel Messi !

Publié le 07 décembre 2020 à 17:30

La volonté de Neymar de rejouer avec Lionel Messi a jeté de l'huile sur le feu du mercato du PSG, alors que le club rêve de voir les deux stars évoluer ensemble sous les couleurs parisiennes. Les dirigeants parisiens affirment qu'il faut faire preuve de respect avec Messi et le FC Barcelone qui l'emploie, mais la presse esagnole a d'autres informations.

Les retombées de la bombe de Neymar

"Ce que je désire le plus, c’est rejouer avec Lionel Messi et prendre du plaisir avec lui. Où je le ferais jouer ? N'importe où, ce n'est pas un problème, même à ma place ! Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. Il faudrait essayer la saison prochaine." Les quelques mots de Neymar accordés à ESPN Argentine n'en ont pas fini de faire du bruit et ont mis le feu au FC Barcelone. L'appel du pied de la star du PSG à son ami argentin fait couler beaucoup d'encre en France et en Espagne. Mais au Paris SG, on a voullu tempérer, en tout cas officiellement. Thomas Tuchel a botté en touche : "Je n'ai pas parlé de ça avec Neymar, a rigolé le coach allemand. Je ne peux pas parler de ça (rires), j'ai beaucoup de respect pour le FC Barcelone et pour Lionel Messi. Je ne peux pas parler de ça."

Le respect, c'est aussi ce qu'a invoqué Leonardo, interrogé sur la question à la mi-temps de Montpellier HSC - PSG (1-3), samedi. " Il faut garder le respect. On n'est pas content quand on touche à nos joueurs, alors on ne touche pas les joueurs des autres. On a beaucoup de respect pour Messi et Barcelone, ce n'est pas le moment de parler de ça", a déclaré le directeur sportif du Paris Saint-Germain au micro de Canal+. Mais la presse espagnole et Don Balon en particulier estiment que les propos des Parisiens sont parfaitement calculés et que les choses seraient déjà bien plus avancées qu'on ne le pense.

Le PSG et Lionel Messi d'accord sur un salaire ?

Car selon l'ancien agent de Lionel Messi, Josep Maria Minguella, le sextuple Ballon d'Or veut également retrouver son ancien coéquipier. "Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel. Ça fait plusieurs années qu'il essaye de faire revenir Neymar au Barça. À plusieurs reprises, il l'a suggéré à ses dirigeants. Il y a une volonté et un désir communs d'être à nouveau coéquipiers, car ce sont des compétiteurs. Ils savent qu'ils auront plus de possibilités de gagner des titres en étant ensemble", a déclaré l'ancien conseil au Parisien. Ajoutant : "Le PSG ? Oui, c'est une possibilité. Il y a Neymar, Di Maria, beaucoup de joueurs hispanophones. C'est une ville et un club qui sont attractifs pour n'importe quel joueur aujourd'hui, y compris Leo."

Toujours selon Don Balon, de discrètes discussions seraient en cours entre les deux parties. Et le PSG aurait déjà avancé ses pions. "La proposition financière du PSG aurait convaincu l'Argentin. Plus que suffisante, elle se situerait à hauteur des conditions de son contrat actuel au FC Barcelone." Soit environ 80 millions d'euros brut par an. "Au-delà de l'argent, le projet sportif de partager à nouveau le vestiaire avec son grand ami Neymar" enchanterait particulièrement Lionel Messi. Selon les médias espagnols, l'arrivée de l'Argentin pourrait être compensée par le départ d'un autre. Une bonne vente de Mauro Icardi permettrait au PSG de conserver Kylian Mbappé. En cas de départ du Français au Real Madrid ou ailleurs, l'arrivée de Lionel Messi l'été prochain ne serait plus barrée par aucun obstacle.













Par Matthieu