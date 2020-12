PSG : Al-Khelaïfi balance du lourd sur Neymar et Mbappé

Publié le 10 décembre 2020 à 06:30

Au sortir du succès du PSG contre Istanbul Basaksehir (5-1), Nasser Al-Khelaïfi s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar. Le dirigeant parisien a confirmé la tendance actuelle au sujet de ses deux stars.

Nasser Al-Khelaïfi confirme pour Neymar et Mbappé

Le Paris Saint-Germain s’est assuré la première place de son groupe en Ligue des champions mercredi. Le PSG a écrasé Istanbul Basaksehir (5-1) pour son dernier match de la phase de poules. Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, et Neymar Jr, auteur d’un hat-trick, ont mené Paris vers le succès. Satisfait de la performance de ses attaquants, Nasser Al-Khelaïfi a lâché une confidence au sujet de leur avenir. Après la rencontre, le président du club de la capitale a fait le point sur les prolongations de ses deux stars. La révélation du boss de Paris a de quoi réjouir les supporters parisiens. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », a confié le dirigeant parisien au micro de RMC Sport.

Neymar lâche une nouvelle bombe après Basaksehir

Comme Nasser Al-Khelaïfi, Neymar s’est prononcé sur son avenir. Le Brésilien n’a pas caché son envie de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu’on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu’il se passera à l’avenir », a assuré le crack auriverde au micro de la radio sportive. Tous deux arrivés à Paris en 2017, Mbappé et Neymar sont sous contrat jusqu’en 2022. Avec la tendance qui se dégage, les deux hommes semblent partis pour faire les beaux jours des Rouge et Bleu pendant de longues années encore.













Par Ange A.