PSG Mercato : Neymar, rien n'avance pour sa prolongation...

Publié le 04 décembre 2020 à 10:30

Après la performance de Neymar sur la pelouse de Manchester United en Ligue des champions, la question de la prolongation du Brésilien au PSG est revenue sur la table. Sa volonté de rester en grande, mais la star parisienne veut l'assurance d'un effectif bâti pour remporter la C1, alors que son contrat prend fin en juin 2022.

Neymar veut rester au PSG, mais sous conditions

L'attitude de Neymar au PSG n'est plus la même. Alors que son équipe traverse une passe difficile en Ligue 1 et en Ligue des champions, le Brésilien a pris les choses en main et endossé le rôle de leader. Il a tapé du point sur la table après le match nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2) et s'est imposé sur le terrain pour mettre le Paris SG dans de bien meilleures conditions en C1, en marquant un doublé à Manchester United (3-1). Surtout, "Neymar se sent à l’aise à Paris. Il adore le club et a changé du tout au tout par rapport à ses envies de départ. C’est quelque chose qu’il envisage. Il y a déjà des discussions avec le club, mais il n’y a rien de signer, ni rien de fait. Il a changé sa mentalité," avait révélé, sur Europe 1, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari. Cela se voit dans son comportement et, selon Julien Maynard, "Neymar a fait savoir à Leonardo par l'intermédiaire de ses représentants qu'il voulait rester au PSG". Mais pas dans n'importe quelles conditions.

Le Brésilien veut des garanties, les négociations au point mort

Au sortir du match à Manchester, Neymara lâché une bombe en avouant qu'il voulait "rejouer avec Messi". Au PSG ou ailleurs ? Nul ne le sait. Dans L'Equipe, une source proche du joueur explique qu'il n'y a "rien de neuf, Ney avait déjà cherché à faire venir Leo à Paris l'été dernier. Et oui, il a envie de le faire venir l'été prochain". Quant à une prolongation du contrat du Brésilien, ce proche indique que Neymar "n'est pas pressé... Il reste dix-huit mois encore". Mais cette extension du bail du n°10 du PSG ne se fera pas sans un effectif renforcé, avec une qualité et une profondeur similaires à celui du Bayern Munich. Et L'Equipe précise que "Leonardo, le directeur sportif du PSG, s'est déjà entretenu avec le père et agent du joueur brésilien, mais aucun rendez-vous n'a eu lieu (...) et aucun n'est programmé à ce jour". Et de citer un proche de Neymar : "On a le temps. Tout dépendra de qui viendra renforcer l'effectif, qui sera l'entraîneur, comment évolue le projet." Beaucoup d'interrogations et une pression accrue sur Leonardo. Affaire à suivre...













Par Matthieu