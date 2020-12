OM : Deux gros flops face à Manchester City, AVB réfléchit...

Publié le 10 décembre 2020 à 13:05

L'OM a terminé son aventure en Ligue des champions par une cinquième défaite en six matches, un lourd revers (0-3) sur la pelouse de Manchester City. Les hommes d'André Villas-Boas, pas au niveau, quittent la compétition par la petite porte d'une quatrième place qui les élimine de toutes les compétitions européennes. L'heure est à la réflexion pour l'entraîneur portugais.

L'OM ne fait pas le poids à Manchester City

L'Olympique de Marseille a espéré le temps d'une période sur le terrain de Manchester City. En rejoignant le vestiaire sur un score nul (0-0) à la pause, les joueurs d'André Villas-Boas ont cru un moment à l'exploit et à une qualification en Ligue Europa. Mais le match a tourné en seconde période, l'OM concédant trois buts et retombant dans ses travers (0-3). Au grand dam du coach portugais : "Le premier et le troisième buts représentent tout ce qui nous a manqué dans cette Ligue des champions. On a encore eu beaucoup de malchance avec notamment Valère Germain qui a beaucoup défendu et qui vient donner un coup de main à Nagatomo. Malheureusement, il dévie le ballon qui arrive jusqu'à Ferran Torres sur l'ouverture du score. Il y a aussi eu beaucoup d'erreurs. On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches, ce n'est pas normal. Cette expérience doit nous servir."

Nagatomo et Alvaro pas au niveau

André Villas-Boasva devoir réfléchir à l'avenir de certains joueurs de son effectif, notamment les cadres Dimitri Payet et Florian Thauvin, ce dernier fantomatique pendant toute la compétition, mais aussi d'autres joueurs qui ont prouvé ne pas avoir le niveau, comme le Japonais Yuto Nagatomo. L'Équipe le crédite d'un 3/10, avec ce commentaire : "Beaucoup trop d'actions sont passées de son coté. Il n'a pas été au niveau pour un joueur de cette expérience (34 ans, ndlr). Il n'a pas été rassurant du tout derrière et n'a eu aucun apport offensif. L'international japonais a finalement réalisé un match très insuffisant." Constat quelque peu similaire pour Alvaro Gonzalez, noté lui aussi 3/10, qui a perdu le fil en seconde période du côté de l'OM, en lâchant le marquage de Ferran Torres sur l'ouverture du score et marquant le troisième but contre son camp.

Les notes de Manchester City - OM

Les notes des joueurs de l'OM selon L'Equipe : Mandanda (4/10) - Sakai (4), A. Gonzalez (3), Balerdi (4), Nagatomo (3) - Sanson (5), Kamara (4), Gueye (5) - Thauvin (4), Payet (5), Germain (5).

Les notes des joueurs de l'OM selon La Provence (moyenne de trois journalistes) : Mandanda (5,7) - Sakai (3,7), A. Gonzalez (3,7), Balerdi (4,7), Nagatomo (3,7) - Sanson (5), Kamara (4,3), Gueye (5,3) - Thauvin (3,3), Payet (3,7), Germain (3,7).













Par Matthieu