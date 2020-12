OM : Encore battu par City, Marseille dit adieu à l'Europe

Publié le 10 décembre 2020 à 00:00

L’ OM s’est incliné pour sa dernière rencontre de Ligue des champions contre Manchester City (3-0). Une défaite synonyme de non-qualification de Marseille en Ligue Europa.

L’ OM quitte l’Europe par la petite porte

Victorieux de l’Olympiakos (2-1) lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille avait retrouvé la confiance avant de défier Manchester City. Seulement, la marche était trop haute pour l’ OM contre des Skyblues remaniés. Les Olympiens se sont de nouveau inclinés (3-0) contre les Cityzens mercredi à l’Etihad Stadium. Les hommes d’André Villas-Boas ont craqué en deuxième période sur des réalisations de Ferran Torres (48e), Sergio Aguero (77e) et Raheem Sterling (90e). Cette énième défaite est synonyme d’élimination de Marseille en Coupe d’Europe. Les Marseillais pouvaient encore se qualifier pour la Ligue Europa en cas de nul contre City, l’Olympiakos ayant perdu contre Porto. Mais c’est la formation grecque qui poursuivra l’aventure en C3 au détriment du club phocéen, dernier de sa poule.

Marseille éliminé, une bonne nouvelle pour Villas-Boas ?

Désormais sorti des compétitions européennes, l’ OM pourra se recentrer sur les échéances domestiques. Après l’élimination de Marseille en Ligue des champions, André Villas-Boas ne s’était pas vraiment montré enthousiaste à l’idée de rejoindre la Ligue Europa. Le coach portugais s’était en revanche montré plus disert au sujet des objectifs de son équipe sur la scène nationale. L’ancien coach de Porto compte jouer le podium cette saison et accrocher une nouvelle qualification en C1. « Ce que je veux dans un premier temps, c’est être régulier, et puis obtenir une nouvelle fois la qualification pour la Ligue des champions », avait expliqué le Portugais lors d’une conférence de presse. Actuel 4e de Ligue 1, Marseille est sur une bonne dynamique en championnat. Le club phocéen est sur une série de cinq victoires de rang. Avec deux matchs en retard, les Olympiens peuvent toujours prendre la première place actuellement occupée par le PSG. Sorti de la Coupe d’Europe, Marseille va tenter de poursuivre sa belle série samedi lors de la réception de l’AS Monaco au Vélodrome.













Par Ange A.