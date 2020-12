OM : André Villas-Boas tire les leçons de la déroute en C1

Publié le 10 décembre 2020 à 07:30

L’Olympique de Marseille a terminé sa campagne européenne sur un revers contre Manchester City (3-0). André Villas-Boas s’est exprimé après la nouvelle défaite de l’OM. L’occasion pour le coach marseillais de tirer le bilan de la participation de Marseille en C1.

André Villas-Boas pointe les manquements de l’OM

L’Olympique de Marseille a ruiné ses derniers espoirs de survie en Coupe d’Europe. Mercredi, l’OM a concédé une nouvelle défaite sur la pelouse de l’Etihad Stadium (3-0) lors de la dernière journée de la Ligue des champions. Un nul aurait suffi au club phocéen pour être reversé en Ligue Europa. Au final, ce sont les Grecs de l’Olympiakos qui poursuivront l’aventure en C3. Après la rencontre, André Villas-Boas a dressé un premier bilan de la campagne de son équipe en Ligue des champions. Pour le technicien portugais, les erreurs ont condamné ses poulains cette année en C1. Il espère que son groupe apprendra de ces erreurs à l’avenir.

Objectif podium pour l’OM

« Le premier et le troisième buts [contre City] représentent tout ce qui nous a manqué dans cette Ligue des champions […] Il y a aussi eu beaucoup d’erreurs. On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches, ce n’est pas normal. Cette expérience doit nous servir », a relevé André Villas-Boas cité par L’Équipe. En attendant de revenir plus fort sur la scène européenne, le club phocéen a un nouveau ticket à valider au terme de la saison. Actuel 4e de Ligue 1, l’OM peut espérer retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.













Par Ange A.