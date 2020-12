ASSE - Angers SCO : Le plan de Denis Bouanga pour rebondir

Publié le 10 décembre 2020 à 19:05

Denis Bouanga sait ce qu’il faut à l'ASSE pour se remettre dans le droit chemin. Il assure que lorsqu’il sera décisif, cela « fera du bien à l'équipe » qui n'a marqué que 12 buts en 13 journées de Ligue 1.

ASSE : Bouanga, « travailler davantage devant le but »

L'ASSE n’a pas gagné un seul de ses dix derniers matchs en Ligue 1 ! Denis Bouanga aussi n’a pas marqué un seul but et délivré une seule passe décisive, depuis la victoire de l’AS Saint-Étienne sur l’OM (2-0), au Vélodrome, le 17 septembre. Il espère débloquer son compteur face à Angers SCO, vendredi (21h), au stade Geoffroy-Guichard. Dans son message délivré en conférence de presse d’avant match, l’ailier gauche a donné le secret pour rebondir, dès la 14e journée de Ligue 1. « Il faut travailler davantage devant le but et se donner les moyens de marquer », a-t-il indiqué. « On est plus dans le service du collectif, bien défendre avant d'attaquer, on nous voit moins individuellement. Ça nous fait partir de plus bas [...] Dès que nous serons mieux défensivement on sera mieux offensivement », a expliqué Denis Bouanga.

Denis Bouanga frustré par son inefficacité

Toujours dans ses propositions pour renouer avec la victoire, le Gabonais rappelle qu’en « début de saison, les joueurs offensifs défendaient moins, mais cette série de défaites les oblige à revenir à des choses simples ». L’attaquant de 26 ans de l'ASSE est par ailleurs frustré à cause de ses statiques faméliques (2 buts en 13 matchs disputés). « Depuis la troisième journée, ça me travaille de ne pas être efficace », a-t-il avoué. Denis Bouanga admet certes que « c’est très dur, mais il assure que toute l’équipe « s'accroche et travaille deux fois plus » pour se relancer. La série noire de l'ASSE est de 7 défaites consécutives et 3 matchs nuls. Bien avant se retrouver dans une spirale négative, l'équipe de Claude Puel avait démarré la saison par trois victoires, sur le même score de (2-0).













