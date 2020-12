Angers SCO : Angelo Fulgini prêt à en découdre avec l’ASSE

Publié le 10 décembre 2020 à 16:50

À quelques heures du match qui oppose Angers SCO et l’ASSE, Angelo Fulgini a envoyé un message fort aux Stéphanois. Il assure qu’il respire la grande forme, surtout depuis son repositionnement un peu plus haut.

Angers SCO : Angelo Fulgini plus offensif défie l'ASSE

Angers SCO se rend sur le terrain de l’ASSE, ce vendredi (21h), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. En grande difficulté, l’AS Saint-Étienne a à coeur de renouer avec la victoire après avoir stoppé la série de 7 défaites, grâce à deux matchs nuls consécutifs. Mais Angelo Fulgini ne l’entend pas du tout de cette oreille. Le milieu relayeur du Sporting Club de l’Ouest se dit prêt à en découdre avec n’importe quel adversaire. Il se sent plus à son aise dans son nouveau rôle de meneur de jeu. « On a changé, je suis au poste de numéro 10. Je suis plus proche des attaquants et du but », a-t-il confié à l'AFP dans un entretien. « Je me sens encore plus libre parce que je sais que derrière j'ai encore deux milieux récupérateurs. Cela me permet d'aller sur tous les fronts en attaque », a prévenu Angelo Fulgini, avant d’affronter l’ASSE.

Le SCO, 4e meilleure équipe à l'extérieur

Angers SCO est 7e avec 22 points, soit 10 points de plus que les Verts. De plus, l’équipe de Stéphane Moulin est parmi les meilleures de la Ligue 1 à l’extérieur. Elle est précisément 4e. Elle a engrangé 12 points chez ses adversaires, soit 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Le SCO a donc les moyens d’aller inquiéter l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard. Et le club de Maine-et-Loire peut compter sur Angelo Fulgini plus que jamais offensif, mais aussi rusé. « Les adversaires ont vu qu'à la récupération, les autres essaient de me trouver directement pour lancer les contre-attaques, donc ils essaient de les couper au plus vite. À moi de faire attention », a-t-il noté.













Par ALEXIS