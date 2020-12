Stade rennais Mercato : Quatre nouveaux renforts officialisés

Publié le 11 décembre 2020 à 02:00

En difficulté en cette première partie de saison, le Stade rennais vient d’accueillir de nouveaux renforts. Le club breton a annoncé que des jeunes sont passés professionnels.

Quatre pépites passent pros au Stade rennais

Le Stade rennais a enregistré sept nouvelles signatures lors du dernier mercato. Mais ces renforts n’ont pas suffi pour que le SRFC réalise un début de saison à la hauteur des investissements consentis. Rennes a notamment terminé dernier de sa poule en Ligue des champions avec une unité au compteur. Outre cela, les Rouge et Noir ne pointent qu’à la 9e place après 13 journées de championnat. Les hommes de Julien Stéphan sont d’ailleurs sur une mauvaise dynamique avec quatre matchs de rang sans victoire. En difficulté, le coach du SRFC va disposer de nouvelles options pour relever la tête. La direction du club breton a en effet décidé d’offrir des contrats professionnels à quatre joueurs.

Des titulaires en puissance pour Julien Stéphan ?

« Loum Tchaouna, Matthis Abline, Noah Françoise et Andy Diouf, ont signé récemment leur premier contrat professionnel, soit une étape supplémentaire dans leur progression au Stade Rennais F.C. », a annoncé le SRFC dans un communiqué. Mais comme le précise Florian Maurice, ces jeunes (tous nés en 2003) pourraient s’inscrire dans la rotation de Julien Stéphan. « Le contrat professionnel ne veut pas dire qu’ils vont s’entraîner avec les pros dès demain et tous les jours, mais on leur ouvre le chemin qui les mènera au haut niveau. L’idée est de leur offrir tout ce qui est nécessaire pour évoluer un jour au Roazhon Park », a expliqué le directeur sportif rennais. Lequel a également indiqué qu’il s’agit d’une façon pour le club de « sécuriser [ses] joueurs ». « On s’aperçoit que de plus en plus de clubs étrangers viennent observer les jeunes très tôt », a souligné le dirigeant rennais.













Par Ange A.