OL Mercato : Nouvelle offensive de Koeman pour Memphis Depay

Le FC Barcelone ne lâche pas Memphis Depay dont le contrat expire le 30 juin 2021. D’après les dernières informations de Mundo Deportivo, Ronald Koeman pousse pour recruter l’attaquant de l'OL, cet hiver.

Arrivé à l'OL à l’hiver 2017, Memphis Depay va-t-il quitter le club rhodanien cet hiver ? Tout porte à le croire, surtout que le FC Barcelone a fait de son transfert une priorité. En effet, le club catalan s’était entendu avec le capitaine de l’Olympique Lyonnais à l’été, mais n’avait pas pu trouver un accord avec la Direction lyonnaise sur le montant de l’indemnité de transfert. À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernale (2 janvier 2021), Memphis Depay reste toujours la priorité du Barça qui est en quête d’un avant-centre décisif depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid.

À la suite de la défaite de Lionel Messi et ses coéquipiers contre la Juventus au Camp Nou (3-0), en Ligue des champions, le besoin de recruter un buteur s’est accentué. Et Ronald Koeman met la pression sur ses dirigeants pour acter le transfert de son compatriote évoluant à l'OL dès cet hiver, d’après la source. Toutefois, il va devoir patienter, car le FC Barcelone est en proie à des difficultés financières. De plus, le club blaugrana doit d’abord se trouver un nouveau président, le 24 janvier. Et cela perturbe forcément le mercato qui ouvre dans trois semaines.

Memphis Depay proche de réaliser son rêve ?

Le rêve de Memphis Depay (26 ans) a toujours été de rejoindre un club plus grand que l'OL. Parti de Manchester United où il n'avait pas de temps de jeu, il a toujours considéré l'Olympique Lyonnais comme un tremplin pour rebondir dans un club huppé. Et l'international néerlandais n'a jamais caché son intérêt pour le Real Madrid. Outre le Barça, l'AC Milan le lorgne pour prendre la succession de Zlatan Ibrahimovic (39 ans).













