OL Mercato : Memphis Depay au Barça ? la réponse de Koeman

Publié le 02 décembre 2020 à 00:06

Memphis Depay, capitaine de l’OL, va-t-il rejoindre le FC Barcelone cet hiver ? Tout porte à le croire. Interrogé sur le possible transfert de son compatriote en janvier, Ronald Koeman a botté en touche.

Le FC Barcelone a failli recruter Memphis Depay, le buteur de l’OL, en toute fin du mercato estival. Le transfert avait capoté pour raison administrative, selon les explications du joueur. À un mois de l’ouverture officielle du mercato d'hiver, le départ de l’attaquant néerlandais en Catalogne refait surface. Et l’entraîneur du Barça n’a pas échappé à la question sur une éventuelle arrivée du N°10 de l’Olympique Lyonnais au Camp Nou. Mais comme il fallait s'y attendre, le technicien néerlandais n’a rien laissé filtrer dans sa réponse. Bien au contraire, il s’est montré agacé par le sujet. « Je n'aime pas parler de noms ou de postes », a-t-il répondu aux médias ce mardi.

« Les joueurs s'entraînent, afin d'avoir le meilleur rendement possible. Pour moi, c'est un manque de respect pour eux de parler de noms et de positions. Ce sont des décisions qu'il faudra prendre en janvier », a indiqué Ronald Koeman. Il faut noter que Memphis Depay est sollicité pour prendre la place de Luis Suarez parti à l’Atlético Madrid. Il l’est encore plus depuis la blessure du jeune Ansu Fati (rupture du ménisque gauche) qui s'est fait opérer en novembre. Ce dernier sera indisponible 3 à 5 mois minimum.

Le capitaine de l'OL au Barça pour 45 M€ ?

En fin de contrat le 30 juin 2021, le capitaine de l’OL devrait faire l’objet d’un transféré en janvier, car Jean-Michel Aulas ne prendrait pas le risque de le voir partir gratuitement en fin de saison. Transféré de Manchester United à 16 M€ (hors bonus) en janvier 2017, Memphis Depay vaut 45 M€ sur le marché des transferts, selon Transfermarkt. Mais avec l'actuelle crise financière engendrée par la pandémie de coronavirus, il est évident que le Barça n'investirait pas ce montant pour s'offrir le Néerlandais proche de la fin de son contrat avec les Gones.













