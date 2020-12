LOSC Mercato : Un départ probable à 20 M€ cet hiver ?

Publié le 11 décembre 2020 à 14:30

Le LOSC continue son projet de mise en valeur de joueurs pour en tirer un bénéfice certain au mercato et un nouveau produit lillois arrive à maturité. Un milieu de terrain intéresse fortement le Benfica Lisbonne qui serait prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du joueur.

Les joueurs du LOSC attirent l'oeil

Malgré sa défaite sur la pelouse du Celtic Glasgow (2-3), jeudi, en clôture de la phase de poules de la Ligue Europa, et la perte de sa première place, le LOSC s'est offert un ticket pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Les Lillois carburent également en championnat, avec une seule défaite au compteur une place de dauphins du PSG. Forcément, les joueurs nordistes attirent les regards des recruteur et le LOSC du triumvirat Gérard Lopez, Luis Campos, Christophe Galtier continue son petit business de vente de joueur après les avoir relancés ou fait exploser sous les couleurs lilloises. Yusuf Yazici, Renato Sanchez, notamment, font partie des valeurs sûres de l'effectif du LOSC et devraient engranger quelques millions d'euros dans les caisses du club au prochain mercato estival. Mais le LOSC pourrait également laisser partir un joueur dès la fenêtre des transferts hivernale.

Boubakary Soumaré sur le départ ?

C'est effectivement le cas du milieu de terrain Boubakary Soumaré qui, selon les informations du média espagnol TodoFichajes, intéresserait très fortement Benfica. Le club de Lisbonne se serait renseigné sur le joueur de 21 ans, sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2022. La bonne connaissance du terrain portugais par Luis Campos pourrait accélérer le transfert, qui pourrait donc internvenir dès le mercato hivernal. Lille peut espérer une vingtaine de millions d'euros pour Boubakary Soumaré, titulaire à Glasgow, contre le Celtic, jeudi. Le milieu de terrain est apparu à 15 reprises sous les couleurs lilloises depuis de le début de la saison, mais pourrait être tenté par l'aventure portugaise proposée par le Benfica.













Par Matthieu