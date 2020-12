ASSE : Une nouvelle positive pour Sainté contre Angers SCO

Publié le 11 décembre 2020 à 17:30

L'ASSE joue un match décisif contre Angers SCO, ce vendredi (21h), en ouverture de la 14e journée de la Ligue 1. L’AS Saint-Étienne est certes mal en point comparativement à son adversaire, mais les statistiques sur les confrontations entre les deux équipes à Geoffroy-Guichard donnent l’avantage aux Verts.

Avantage à l'ASSE contre Angers à Geoffroy-Guichard

L'ASSE n’a pas tout son effectif au complet pour le match contre Angers SCO. Gabriel Silva et Panagiotis Retsos sont forfaits. ce n'est pas grave, car ils ne font pas partie des joueurs clés de Claude Puel depuis le début de saison. Le premier a joué un seul match (9e journée), tandis que le second a pris part à deux rencontres (7e et 8e journées). Le coach de l’AS Saint-Étienne peut donc compter sur ses hommes habituels pour tenter de renouer avec la victoire qui les fuit depuis leur 3e match de Ligue 1, le 17e septembre. Et pour apporter son soutien à l'ASSE, le site web regroupant une communauté de supporters stéphanois a mis en avant des statistiques favorables à leur équipe de coeur.

Le SCO prêt à jouer un mauvais tour ?

Selon Evect, Angers SCO n'a plus gagné à Geoffroy-Guichard depuis 1972. En d’autres termes, l’AS Saint-Étienne est sur une série d’invincibilité devant le SCO, dans le Chaudron, qui dure 48 ans. Depuis la dernière victoire du Sporting Club de l’Ouest sur les Stéphanois à domicile (le 21 avril 1972), le club du Forez n'a pas perdu une seule des treize dernières confrontations, d’après la source. L'ASSE a signé 9 victoires et a concédé 4 nuls aux Angevins, évidemment à Geoffroy-Guichard. L’ensemble des matchs est également à l’avantage des Verts 15 victoires, pour 8 nuls et 4 défaites. Sainté a filé 61 buts à Angers SCO et en a encaissé 30 du club de Maine-et-Loire. Il faut préciser que l'ASSE est 15e avec 12 points et que son adversaire est 7e avec 22 points, avant de se croiser.













Par ALEXIS