RC Lens Mercato : PSG, Arnaud Kalimuendo marque des points.

Publié le 12 décembre 2020 à 13:50

Auteur de 3 buts avec le RC Lens lors de ses quatre derniers matchs en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo avait envoyé un message au PSG, son club formateur, sur son avenir. À quelques heures du match entre le Racing Club Lensois et le Montpellier HSC, Franck Haise se dit satisfait des débuts de l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain.

RC Lens : Kalimuendo décisif avec le Racing Club Lensois

Prêté au RC Lens avec une option d’achat, Arnaud Kalimuendo a pour objectif de briller avec le club promu afin d’attirer l’attention du PSG sur ses performances. Réussir chez les Lensois pour les amener à lever l’option qui accompagne son contrat est cependant son principal objectif. Et il est sur la bonne voie pour l'atteindre. L’attaquant de bientôt 19 ans a été décisif, lors des quatre derniers matchs du Racing Club. C’est bien lui qui avait marqué l’unique but de la victoire sur le Dijon FCO (1-0). Contre le Stade rennais battu (2-0) à Rennes, c’est encore la pépite formée au Paris Saint-Germain qui avait ouvert le score pour le RCL (28e). Arnaud Kalimuendo avait aussi marqué contre Angers SCO, lors de la défaite des Sang et Or (3-1). Heureux de jouer et d’être décisif, il avait laissé entendre qu’il « se focalise plus sur sa saison et ce qu’il peut apporter au RC Lens ». Pour son avenir, « on verra en fin de saison avec ce qui viendra ». Le natif de Suresnes avait aussi déclaré : « je me sens très bien à Lens ».

Franck Haise sous le charme de Kalimuendo

Franck Haise, l’entraîneur des Lensois, lui a d'ailleurs donné des bonnes notes pour ses débuts. « Arnaud Kalimuendo est un garçon à l’écoute, déjà très intelligent dans son jeu et ses déplacements. Il a une vraie qualité technique sur les premières touches de balle notamment », a-t-il déclaré, en conférence de presse. « Il se met vite dans le sens du jeu et il est adroit à la finition. À 18 ans, il y a encore du travail, mais c’est un jeune joueur qui déjà a compris beaucoup de choses », a souligné le technicien du RC Lens. Vu les bons points marqués par l’international espoir français aux yeux du coach du RCL, tout porte à croire que ce dernier se montrera favorable au transfert définitif de l’attaquant au moment venu.

À noter qu'Arnaud Kalimuendo est lié au Paris SG jusqu'en juin 2024. Il est estimé à 2 millions d'euros.













Par ALEXIS