RC Lens Mercato : Le message d'Arnaud Kalimuendo au PSG

Publié le 07 décembre 2020 à 12:00

Arnaud Kalimuendo est prêté au RC Lens par le PSG, après le début de la saison en cours. Il n’a pas mis du temps pour s’imposer dans l’équipe promue en Ligue 1. Buteur contre le Stade Rennais, samedi, le jeune attaquant a envoyé un message à son club formateur avec lequel il n’avait pas de temps de jeu.

RC Lens : Kalimuendo, « je suis bien au RCL »

Prêté au RC Lens pour la saison 2020-2021, Arnaud Kalimuendo a intégré sa nouvelle équipe, sans souci. Ayant la confiance de Franck Haise, il s’épanouit sur le terrain et est efficace. Il a d’ailleurs été l’un des artisans de la victoire du Racing Clubsur le Stade Rennais (2-0), samedi, au Roazhon Park. C’est en effet, l’attaquant arrivé du PSG qui a inscrit le premier but des Lensois (1-0, 28e). La victoire du RCL a été confortée par Ignatius Ganago entré en jeu à la place d'Arnaud Kalimuendo à la 71e minute. Après le succès à Rennes, ce dernier évoque son adaptation au RC Lens. « Je me suis très bien adapté. Je me suis très bien senti dès le début et cela se ressent sur le terrain, avec des résultats. C’est parfait pour moi et pour l’équipe », a déclaré le jeune avant-centre sur Téléfoot.

Arnaud Kalimuendo a répondu ensuite à la question sur son probable retour au sein de son club formateur. « C’est un objectif, mais pour l’instant je me sens très bien à Lens », a-t-il indiqué. Notons que le prêt de l’international espoir français est accompagné d’une option d’achat. S’il satisfait les attentes des dirigeants du club nordiste, il peut donc faire l’objet d’un transfert à l’été. Mais pour l’instant, la pépite de 19 ans préfère ne pas y penser, même si elle ne cache pas son bien-être en Artois. « Je viens d’arriver il y a deux mois et je me focalise plus sur ma saison, ce qu’on peut faire avec le RC Lens. On verra en fin de saison avec ce qui viendra, mais je suis bien à Lens », a-t-elle soutenu.

Arnaud Kalimuendo décisif avec le Racing Club

Arnaud Kalimuendo appartient au PSG jusqu’en juin 2024. Sa valeur est estimée à 2 millions d'euros. Il a débarqué au RCL le 5 octobre, soit le dernier jour du mercato d’été. En sept matchs de Ligue 1 disputés sous le maillot des Sang et Or, il a marqué trois buts. Il a été titulaire quatre fois. Avant de rejoindre le RC Lens, le natif de Suresnes avait joué un seul match avec le Paris Saint-Germain. Et par coïncidence, c’était contre les Lensois. Titularisé en pointe de l’attaquant, en l’absence de plusieurs cadres parisiens, il avait joué 74 minutes avant de céder sa place à Jesé Rodriguez. C’est d’ailleurs le seul match que la recrue du Racing Club a disputé avec l’équipe professionnelle du Paris SG.













Par ALEXIS