Mercato PSG : Marco Verratti d’accord avec Raiola sur son avenir !

Publié le 13 décembre 2020 à 13:52

Joueur arrivé au PSG au mercato estival 2012, Marco Verratti est toujours un des éléments importants de l’effectif. Son agent Mino Raiola a récemment levé le voile sur l’avenir de son client, annoncé en Serie A par certains médias. Le milieu de terrain italien confirme le propos de son représentant dans sa réaction diffusée par Téléfoot.

PSG Mercato : Verratti clarifie pour son avenir

Dernièrement, Mino Raiola avait estimé qu’au PSG, une personne, le président Nasser Al-Khelaïfi avait une forte estime pour Marco Verratti. Alors que des rumeurs renvoyaient le milieu italien dans son pays, l’agent néerlandais avait coupé court en estimant qu’il n’y avait aucune possibilité que cela arrive maintenant. La raison, la direction du Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de vendre son joueur et que l’intéressé n’est pas non plus demandeur d’un départ.

Marco Verratti confirme cette position de son agent en confirmant qu’il était impossible de le voir partir du PSG. « Oui, je suis amoureux de ce club (le Paris Saint-Germain). Faire neuf ans dans la même équipe, ça n’arrive pas à beaucoup de joueurs. » Clairement positionné pour la poursuite de sa carrière dans la capitale française, le natif de Pescara a ajouté « Mon rêve, c’est de gagner ici à Paris. Oui de gagner la Ligue des champions, de continuer aussi de gagner des championnats parce qu’on pense que c’est toujours facile. Mais dans 10 ans, les supporters se souviendront de ce moment historique, qu’on a gagné beaucoup de championnats ».

La saison dernière, la Ligue des champions a échappé de justesse au PSG. Marco Verratti et ses camarades ont chuté devant le Bayern Munich sur le plus petit score 0-1 lors de la finale de la C1. Revenir à ce niveau de la compétition est le rêve du moment au Paris Saint-Germain.













Par Gary SLM