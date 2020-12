PSG Mercato : Thomas Tuchel pourrait sauter avant janvier

Publié le 15 décembre 2020 à 08:55

Entraîneur du PSG depuis 2018, Thomas Tuchel pourrait sauter dans les jours à venir. La défaite 0-1 du Paris SG face à l’Olympique Lyonnais ne joue pas en faveur de l’Allemand, pourtant rassuré de courte durée par sa première place du groupe H en Ligue des champions.

PSG Mercato : grosse menace sur l'avenir de Thomas Tuchel

L’avenir de Thomas Tuchel n’est pas un long fleuve tranquille au PSG. Le coach de l’équipe de la capitale française est sur un siège éjectable. La dernière défaite de son équipe face à l’Olympique Lyonnais a créé une incertitude sur son avenir. Selon le quotidien L’Equipe, il pourrait être limogé avant le mercato hivernal s’il ne gagne pas son prochain match face au LOSC, actuel leader du championnat, dimanche prochain.

Et la décision concernant l’avenir de l’entraîneur du Paris SG devrait directement provenir du Qatar d’où l’émir al-Thani suit de très près la situation de son équipe. « Aux yeux de la direction du PSG, la phase aller ne peut se conclure en ayant été incapable de battre un seul des quatre principaux concurrents domestiques (que son Lyon, OM, AS Monaco et Lille). En interne, il se dit qu’un point sera fait pendant la trêve de Noël sur la situation de Tuchel », peut ont lire sur la source. L’allemand a dont tout intérêt à remporter le match Losc-PSG de a 16e journée de Ligue 1 qui se jouera au stade Pierre Mauroy.

LOSC : Christophe Galtier va-t-il faire virer Tuchel ?

Si le maintien de Thomas Tuchel sur le banc du PSG ne tient qu’à cette rencontre, le risque d’un changement sur le banc parisien est alors grand. Christophe Galtier et les Dogues se battront pour rester patrons à domicile lors de ce match. Un match nul ou même une défaite du Paris Saint-Germain est donc fort probable. L'éviction de son coach aussi.













Par Gary SLM