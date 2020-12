OM Mercato : L'OL va doubler Marseille sur un dossier chaud

Publié le 15 décembre 2020 à 09:25

L'OM s'active en prévision de l'ouverture du mercato hivernal le 2 janvier. Les dirigeants olympiens étudient plusieurs pistes, notamment en attaque où André Villas-Boas demande un renfort. Mais les autres secteurs de l'effectif de l'Olympique de Marseille pourraient aussi subir quelques changements et une arrivée prévue de longue date est toujours espérée.

Mercato : l'OM toujours sur son coup de l'été

L'OM "n'a pas d'interdiction d'investir" au mercato d'hiver, a tenu à préciser l'entraîneur André Villas-Boas, lundi en conférence de presse. "Franck McCourt est disponible si on présente bien. Mais le mercato d'hiver sera plus sur des prêts que sur des investissements. On va regarder ce que le mercato va offrir plus au niveau des prêts en attaque, car si quelque chose arrive à Dario Benedetto, on veut avoir plus d’options que le seul Valère Germain", a ajouté le coach de l'OM. Pourtant, en réalisant certaines ventes, comme c'est attendu par le propriétaire du club, l'Olympique de Marseille pourrait bien réinvestir quelques millions d'euros des éventuels départs de Boubacar Kamara, Florian Thauvin ou encore Nemanja Radonjic. Outre un attaquant, l'OM n'a pas lâché une vieille piste dont le transfert avait capoté dans les derniers instants du mercato estival.

L'OL est passe de doubler l'OM ?

En effet, l'OM souhaite toujours se renforcer en défense. C'est notamment le poste de latéral droit qui pose question, alors qu'Hiroki Sakai est le seul de métier dans l'effectif d'André Villas-Boas. Le Danois Joakim Mæhlea longtemps été espéré à la fin de l'été par l'Olympique de Marseille et, malgré 10 millions d'euros posés sur la table, le transfert est tombé à l'eau, les dirigeants de Genk se montrant trop gourmands. "La dernière fois que j’ai pleuré ? La dernière fois que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon déménagement à Marseille ne s’est pas bien passé", a révélé Mæhle, 23 ans. "Il reste sur notre liste, mais Genk demande trop d'argent pour lui, je pense que ce ne sera pas possible", a de son côté commenté le coach olympien il y a peu. Pourtant, d'après la chaîne BT, l'OM est toujours sur le coup. Le média confirme que Joakim Mæhle a un bon de sortie pour le mercato hivernal. Mais on apprend également que deux autres clubs se sont désormais alignés sur le joueur. L'Atalanta aurait fait une offre de dix millions d'euros, à hauteur de celle de l'OM, tandis que l'OL a montré un fort intérêt pour Mæhle. Le pouvoir attractif de l'OM va-t-il faire la différence dans ce dossier mercato ?













Par Matthieu