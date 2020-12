PSG : La drôle de réaction du Barça après le tirage de la C1

Publié le 15 décembre 2020 à 15:25

Le PSG retrouvera le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions au mois de février. Face à un Paris SG revanchard, le Barça se présentera contre les hommes de Thomas Tuchel avec l'ambition de leur faire subir une nouvelle désillusion européenne et ont réagi étonnamment au tirage au sort qui a eu lieu lundi 14 décembre.

Le FC Barcelone, de mauvais souvenirs pour le PSG

C'est une nouvelle confrontation européenne qui va se jouer entre le PSG et le FC Barcelone, les 16 février et 10 mars. À l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions, les deux clubs vont se retrouver encore une fois en C1, trois ans après l'humiliante remontada de 2017 (4-0, 6-1). "Quand on a vu qu'il y avait pour nous le Barça et le Borussia Dortmund, on a su qu'il y avait de grandes possibilités de les affronter. Tout de suite on s'est dit : « Allez les gars, il faut qu'on soit prêts et qu'on prépare bien ça ». Mais dans le même temps ce n'est que l'année prochaine et on a d'autres choses à penser d'abord pour arriver bien et en confiance pour ce grand choc", a révélé Marquinhos. Ajoutant : "Si on parle des choses qui se sont passées, on a de bons moments et des mauvais moments. Ça fait partie de notre chemin et ça fait partie de notre passé. Je pense qu'aujourd'hui le club a grandi et notre équipe a gagné en maturité."

Le Barça ne craint pas du tout le PSG

Il faut dire que le FC Barcelone fait beaucoup moins peur qu'il y a trois ans. Les Catalans sont à la peine en championnat et subissent de nombreuses déconvenues en Europe depuis quelques saisons. Pourtant, affronter le PSG ne fait pas du tout peur au Barça. Le tirage du Paris SG a même été accueilli comme un soulagement dans les rangs de Ronald Koeman. Selon AS, dans le vestiaires, il se murmure que "cela aurait pu être bien pire". Le FC Barcelone voulait effectivement absolument éviter les cadors comme Liverpool ou le Bayern Munich, qui les a humiliés lors deux précédentes éditions de la Ligue des champions. Si les Catalans espéraient plutôt le Borussia Dortmund que le PSG, la venue des Parisiens le 16 février au Camp Nou ne paralysera pas les coéquipiers de Lionel Messi, qui pourraient jouer un nouveau mauvais tour au Paris Saint-Germain.













Par Matthieu