PSG : Les Parisiens parlent déjà de remontada avant le Barça

Publié le 14 décembre 2020 à 18:10

Le PSG va retrouver son meilleur ennemi, le FC Barcelone, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, comme en a décidé le tirage au sort ce lundi 14 décembre. Les Parisiens auront à coeur d'effacer la remontada de 2017, face à un Barça qui semble tout à fait prenable cette saison. Leonardo et Marquinhos ont réagi à ce coup du destin.

Le PSG retrouve le Barça en Ligue des champions

C'est donc le FC Barcelone que le PSG va à nouveau croiser sur sa route en Ligue des champions, après 2017, 2015 et 2013. "Ces dernières années, on a beaucoup joué contre le Barça, a reconnu Leonardo, le directeur sportif du Paris SG. C’est un club qui a une grande tradition. Ce ne sera pas facile en huitièmes de finale. En Ligue des champions, pour arriver au bout, quand on a un objectif important, on se doit de jouer contre des équipes de ce niveau-là."

"Ce sera un gros match de Ligue des champions, a ajouté Leonardo sur RMC Sport. On va jouer en février. Quand tu parles de deux matchs aller-retour avec des équipes de ce niveau, c’est toujours très difficile, très important. On se sent prêts. On a eu un démarrage un peu difficile mais on a réussi quelque chose de très important. Ça semblait presque impossible de se qualifier et on a gagné trois matchs de suite. C’est pour ça qu’on est confiant. Quand tu commences un peu dans la difficulté et que tu ressors avec la force comme on l’a fait, c’est un bon démarrage."

Marquinhos, le souvenir de la remontada

Pour Marquinhos et le PSG, "c'est un gros match, c'est un grand défi". Le Brésilien se méfie évidemment du FC Barcelone. "C'est un grand adversaire qu'on a. Comme d'habitude, une grande bataille pour nous et il faut qu'on soit prêt pour cette confrontation. Quand on a vu qu'il avait pour nous le Barça et le Borussia Dortmund, on a vu qu'il y avait de grandes possibilités de les affronter. Tout de suite on s'est dit « allez les gars, il faut qu'on soit prêts et qu'on prépare bien ça ». Mais dans le même temps ce n'est que l'année prochaine et on a d'autres choses à penser d'abord pour arriver bien et en confiance pour ce grand choc."

Le souvenir de la remontada de 2017 sera quoi qu'il arrive dans toutes les têtes, quand le PSG avait gagné 4-0 à l'aller avant de perdre 6-1 au retour. "Si on parle des choses qui se sont passées, on a de bons moments et des mauvais moments, a commenté Marquinhos. Ça fait partie de notre chemin et ça fait partie de notre passé. Je pense qu'aujourd'hui le club a grandi et notre équipe a gagné en maturité. Il y a eu beaucoup de changements, il y a de nombreux joueurs qui sont arrivés et beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là lors de ces confrontations. C'est un autre contexte, le Barça est dans un autre contexte, nous on est dans un autre contexte et je pense que ça sera vraiment une autre histoire."













Par Matthieu