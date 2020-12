FC Barcelone : Nouvelles tensions, Lionel Messi sanctionné

Publié le 02 décembre 2020 à 19:05

L’année 2020 aura été celle de toutes les crises au FC Barcelone. Même au dernier mois de l’année, une nouvelle tension vient de surgir et c’est encore Lionel Messi qui se retrouve au coeur des débats.

L’hommage de Lionel Messi à Maradona ne passe pas

La mort de Diego Maradona a suscité des vagues de messages et d’hommages à travers le monde entier. Lionel Messi n’a pas souhaité être en reste de ces grands moments de reconnaissance pour l’immense talent de l’illustre footballeur argentin disparu. En guise d’hommage à son compatriote, le capitaine argentin du FC Barcelone a fait un geste très fort. Lors du match entre le club culé et Osasuna (4-0, dimanche dernier, 11e journée de Liga), Lionel Messi a marqué le dernier but des Catalans. Pour célébrer sa réalisation, la Pulga a rendu hommage au vainqueur du Mondial 1986 en retirant son maillot pour afficher celui de Newell’s, ancienne formation de l’illustre disparu. À noter que l’équipe argentine est également le club de coeur du sextuple Ballon d’Or.

Ce geste a probablement réconforté les millions de personnes peinées par la mort du Pibe de Oro. En revanche, cet hommage n’a pas du tout été du goût du Comité de Compétition espagnol, qui a officiellement sanctionné le Barcelonais ce mercredi. Le joueur est accusé d’avoir fait de la publicité à un autre club. Ce qui est formellement interdit par le règlement en vigueur en Liga.

Quelle sanction pour le capitaine catalan ?

Sur la pelouse, Lionel Messi avait reçu un carton jaune pour cet hommage polémique à Diego Maradona. Ce carton jaune est maintenu. De plus, le maître à jouer du FC Barcelone doit payer 600 euros d’amende aux autorités sportives espagnoles. En guise de réaction, le club catalan aurait l’intention de faire appel de cette sanction qu'elle estime exagarée pour un hommage à joueur de la trempe du Balon d'Or d'honneur 1995.













Par JOËL