Barça Mercato : La réponse formelle de Xavi à Joan Laporta

Publié par Ange A. le 04 novembre 2021 à 06:15

Le FC Barcelone espère faire de Xavi Hernandez son prochain entraîneur principal. Le jeune technicien espagnol s’est prononcé sur son retour au Barça au moment où son nom circule avec insistance pour succéder à Ronald Koeman.

Xavi en pole pour remplacer Ronald Koeman

Entraîneur intérimaire du FC Barcelone, Sergi Barjuan a signé sa première victoire mercredi contre le Dinamo Kiev en Ligue des champions. Le coach de l’équipe réserve du Barça aura à s’occuper de l’équipe première le temps que sa direction trouve un successeur à Ronald Koeman. Annoncé depuis plusieurs semaines, Xavi Hernandez est le favori pour s’installer sur le banc des Blaugranas. Aux dernières nouvelles, une délégation du club catalan se trouve actuellement au Qatar pour régler les dernières modalités pour libérer le technicien de 41 ans d’Al Sadd. En attendant l’issue des négociations, le jeune technicien catalan a de nouveau réitéré son envie de retourner à Barcelone.

Xavi confiant pour son retour au Barça

Interrogé par la TV3, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone est confiant quant à son retour. Pour Xavi Hernandez, son retour au Barça ne serait plus qu’une question de temps. Il estime en effet que les émissaires déployés par Joan Laporta sont proches d’un accord avec sa direction. « Je suis une personne très positive, les deux clubs sont en pourparlers. C’est une question de bon sens et au final, il faut que ça finisse par se faire. Je suis enthousiaste. Les deux clubs savent où j'en suis. J’espère que l’affaire pourra être réglée rapidement », a d’abord lâché l’ancien maître à jouer des Blaugranas. En attendant l’officialisation de son retour à Barcelone, Xavi mesure déjà la hauteur de la tâche qu’il l’attend dans son ancien club. « Il ne s’agit pas d’être le Messie, il s’agit de ramener l’excitation. Il y a une bonne équipe et nous devons travailler dur et arrêter de nous soucier des clans. Nous devons tous tirer dans la même direction. Nous sommes tous impatients et très excités », a-t-il souligné.