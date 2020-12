LOSC : La révolution est en marche, Olivier Létang arrive

Publié le 16 décembre 2020 à 11:00

Le LOSC est au top sportivement, leader de la Ligue 1 et qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, mais financièrement, le club est dans une situation très difficile. Au point que le principal bailleur de fonds de Lille, le groupe Elliott, semble décider à changer de fond en comble la gourvenance du club nordiste.

La dette du LOSC au centre des attentions

La fin décembre est traditionnellement l'époque du bilan de mi-saison pour les clubs professionnels français qui, à tour de rôle, passe devant leur gendarme financier, la DNCG. Ce devait être le cas du LOSC ce mercredi 15 décembre, "mais ce rendez-vous a été repoussé en raison des incertitudes sur la poursuite de la collaboration entre Gérard Lopez, président et propriétaire du LOSC, et le fonds Elliott, principal créancier du club nordiste pour un montant estimé autour de 130 millions d'euros", écrit L'Equipe, qui a révélé l'information. En effet, la DNCG ne sait pas vraiment à qui parler, puisqu'un changement dans la gouvernance du club pourrait intervenir au plus tard dans les jours à venir.

Gérard Lopez est effectivement sur la sellette. "Depuis plusieurs semaines, une information circule selon laquelle le fonds d'investissement réfléchit sérieusement à la dette du club", continue le quotidien sportif. Comme Frank McCourt avait pu le faire avec l'Olympique de Marseille, Gérard Lopez a garanti à la DNCG une partie de la dette, "reprise en son nom", permettant au LOSC de ne pas subir l'ire de l'instance de contrôle. Mais le fonds Elliott, perturbé par le contexte actuel qui accroit la crise financière lilloise, veut changer son fusil d'épaule et discute donc avec l'actuel président de Lille.

Deux solutions, Olivier Létang en embuscade

De la discussion entre Elliott et Gérard Lopez, deux scénarios se dessinent. Le premier serait un retrait du fonds d'investissement au bénéfice de Gérard Lopez qui serait alors chargé de convaincre de nouveaux investisseurs. Mais le plus probable pour le groupe déjà propriétaire de l'AC Milan, c'est le départ de Gérard Lopez pour un nouveau repreneur. Celui-ci est déjà tout désigné. Olivier Létang, ancien président du Stade Rennais jusqu'en janvier dernier, se tient prêt. L'ex du PSG "s'est réuni hier (mardi) soir avec Elliott et un fonds d'investissement anglo-luxembourgeois qui pourrait rependre le LOSC', révèle L'Equipe. Un choix qui pourrait également avoir de lourde conséquence sur le sportif.

Car si le poste de Christophe Galtier n'est pas directement menacé par cette petite révolution, il n'est pas certain que le coach du LOSC veuille continuer très longtemps l'aventure sans le triumvirat qu'il forme avec Gérard Lopez et Luis Campos. Ces derniers pourraient sauter et entraîner avec eux l'entraîneur des Nordistes, qui a toujours dit qu'il souhaitait continuer à travailler de la même façon avec les mêmes personnes. L'entretien qu'il avait donné il y a quelques semaines à L'Equipe allait dans ce sens, quand il s'inquiétait de l'absence à Lille de Luis Campos, après une brouille avec Marc Ingla. Au top sportivement, le LOSC pourrait bien dégringoler rapidement de son piédestal...













Par Matthieu