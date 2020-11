LOSC : Grosse mise au point de Galtier sur Ingla et Campos

Publié le 20 novembre 2020 à 15:30

Les récentes déclarations de Christophe Galtier au sujet des problèmes internes du LOSC ont provoqué des remous chez les Dogues. Le directeur général Marc Ingla aurait démissionné sur demande du président Gérard Lopez, à la suite de désaccord avec son conseiller Luis Campos. L'entraîneur des Lillois est revenu sur ce point en conférence de presse.

Marc Ingla démissionné par Gérard Lopez ?

L'entretien accordé à L'Equipe par Christophe Galtiera fait grand bruit. Il y parle notamment de la disparition de Luis Campos, le conseiller du président Gérard Lopez, qui n'est pas apparu au Domaine de Luchin depuis le 20 août. Son absence "ajoute une charge de travail dont je n'ai pas besoin au quotidien, a commenté l'entraîneur du LOSC. Luis est celui qui était en relation permanente avec les joueurs et leur entourage, car c'est lui qui est allé les chercher. Quand il fallait régler un problème avec un joueur, il y avait Luis. Dans la stratégie, dans les réflexions, dans la construction des équipes, il était là... Et il n'est plus là." Si Christophe Galtier a assuré ne pas avoir de problème avec Luis Campos, son absence crée un vide. "On formait un trio, le président, le conseiller du président et l'entraîneur, et, putain de merde, qu'est-ce que ça fonctionnait bien !"

Galtier veut un LOSC fort "à trois"

Ce vendredi, on apprenait dans le quotidien sportif français que Marc Ingla, directeur général du LOSC, aurait démissionné courant octobre à la demande de Gérard Lopez. La raison de l'absence de Campos à Lille était probablement liée à des désaccords avec Ingla au sujet du mercato, notamment le départ de Loïc Rémy qui aurait cristallisé les tensions. Christophe Galtier, lui, a tenu à revenir sur ses propos parus dans la presse. "Dans l’interview, je n’ai pas dit un mensonge. Pas un. J’ai eu mon président jeudi soir. J’ai eu un long échange avec lui. Il n’y avait pas lieu d’un reproche. Moi, le seul objectif que j’ai : on est meilleurs à trois qu’à deux. J’ai vu l’information concernant Marc Ingla. Je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas au courant. Je n’y reviens pas. Quand je parle de trois, en aucun cas je n’essaie d’occulter Marc Ingla. Je dis trois car les deux personnes avec qui je travaille, c’est le président et Luis Campos. En aucun cas je ne voulais mettre de côté Marc Ingla. Je sais que mon président fait tout pour que les choses reviennent dans l’ordre. On est meilleurs à trois, le président, Luis et moi", a une nouvelle fois réaffirmé le coach du LOSC, qui affronte le FC Lorient, dimanche (21h), en Ligue 1.













Par Matthieu