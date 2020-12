ASSE : L'agent de Stéphane Ruffier sort du silence et attaque

Publié le 16 décembre 2020 à 13:00

Accusé un temps par l'ASSE pour sa réaction sur la mise à l’écart de Stéphane Ruffier, Patrick Glanz est sorti du silence. Il rappelle, à dessein, le départ Fabrice Grange de l’AS Saint-Étienne.

Le communiqué de l'ASSE mettant en cause l'agent de Ruffier

Le 22 février 2020, l'ASSE avait publié un communiqué officiel dans lequel le club condamnait l’agent de Stéphane Ruffier, Patrick Glanz, pour des propos « inappropriés et déplacés », après que le gardien de but a été relégué au rang de N°2. « L’AS Saint-Étienne a pris connaissance avec stupéfaction des propos outranciers et injurieux tenus par l’agent de Stéphane Ruffier. […] L'ASSE n'accepte pas que des décisions sportives soient ainsi dénigrées et bafouées au nom d’un individualisme forcené […]. Les intérêts individuels n’ont pas leur place dans la légende. Confrontée à des déclarations calomnieuses, l'ASSE se réserve le droit d’engager toute action judiciaire qu’elle jugera utile », avaient communiqué les Verts.

Glanz souligne la relation entre Ruffier et Grange

Dix mois plus tard, Patrick Glanz a réagi dans Sud Ouest. Alors que Stéphane Ruffier fait l’objet d’une procédure de licenciement pour « faute grave », son agent revient sur la relation de son protégé avec Fabrice Grange. Ce dernier était l'entraîneur des portiers de l'ASSE. Mais il avait démissionné de son poste en juin 2020, pour rejoindre Bordeaux, suite à la mise à l’écart de son poulain. « Stéphane Ruffier connaissait son parcours et Fabrice Grange admirait les qualités de Stéphane. Il s’est ensuite développé une relation, un peu un monde à part, une entité dans l’entité », a-t-il expliqué dans le journal régional. « Fabrice est quelqu’un de droit, qui ne prend pas de route secondaire. Il est capable de dire les choses à son gardien de but, mais dans un esprit constructif », a souligné Patrick Glanz.

Gourvennec voit Ruffier rebondir rapidement

Le contrat de Stéphane Ruffier à l'ASSE expire en juin 2021. Il sera donc libre de quitter le club qu’il a rejoint à l’été 2011, à l’issue de la saison actuelle. En cas d’accord entre le gardien de but et la Direction stéphanoise, il est possible que les deux parties résilient leur contrat dès cet hiver. Dans son commentaire sur la situation du natif de Bayonne, Jocelyn Gourvennec est certain que ce dernier va rebondir dans un autre club. « Il a 34 ans, je ne le vois pas finir sa carrière comme ça. C’est un gardien qui a marqué de son empreinte l’AS Saint-Étienne. C’est dommage d’en arriver à une situation comme celle-là pour un gardien pareil. Mais je pense qu’il va rejouer au foot. À un moment donné, il va rejouer quelque part, c’est obligé… », a annoncé le technicien français, par ailleurs consultant de Canal+.













Par ALEXIS