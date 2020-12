LOSC Mercato : Deux départs forcés cet hiver, Lille a peur

Publié le 16 décembre 2020 à 13:30

La situation financière du LOSC est inquiétante et le fonds d'investissement Elliott, créancier principal du club nordiste, réfléchit à un changement de gouvernance. Des départs sont à prévoir, en premier lieu celui du président Gérard Lopez, et des joueurs devraient suivre dès le mercato d'hiver afin de faire entrer des liquidités dans les caisses du Lille OSC.

Le LOSC poussé à vite vendre

Le LOSC traverse un moment critique dans sa bulle extra-sportive, alors que le club est au top sur le terrain, avec une place de leader de Ligue 1 et un seizième de finale de Ligue Europa à jouer en février contre l'Ajax Amsterdam. Mais la crise financière que traverse Lille OSC depuis plusieurs mois est arrivée à un point de non retour. Selon les informations de L'Equipe, le fonds d'investissement Elliott pense bouleverser la hiérarchie interne. Exit le président Gérard Lopez, arrivé d'Olivier Létang : les choses semblent engagées sur cette voie. Et cela pourrait provoquer, à terme, les départs de Luis Campos et Christophe Galtier, sapant les efforts sportifs exceptionnels réalisés depuis le sauvetage du club de la relégation il y a quelques saisons. Avec une dette estimée à 130 millions d'euros minimum, le LOSC est dans l'obligation de vendre rapidement désormais et le changement de gouvernance va accélérer le mercato.

Deux gros départs dès cet hiver ?

Dans un premier temps, c'est le milieu de terrain Boubakary Soumaréqui pourrait quitter ses partenaires au mercato hivernal. Le joueur de 21 ans est sous contrat jusqu'en 2022, mais le LOSC espère en tirer une vingtaine de millions d'euros en l'envoyant au Benfica, selon les dires du média espagnol TodoFichajes. Boubakary Soumaré est apparu à 17 reprises sous les couleurs lilloises depuis de le début de la saison. Deuxièmement, La Voix du Nord informe d'un possible départ retentissant dans quelques semaines. "Selon nos informations, le départ de Renato Sanches dès janvier n’est plus exclu. On se rappelle qu’une offre de 70 millions d’euros avait été réalisée cet été par un club anglais pour recruter l’international portugais", écrit le quotidien régional. C'est là aussi l'un des artisans du bon début de saison du LOSC et un départ au milieu de l'exercice pour Renato Sanches serait préjudiciable pour l'équipe de Rudi Garcia, qui affichait jusque-là de grandes ambitions dans le jeu.













Par Matthieu