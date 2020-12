LOSC : Vente, dette, avenir de Galtier... le point complet

Publié le 16 décembre 2020 à 16:00

Le LOSC va bel et bien subir une nette transformation. En effet, Gérard Lopez va vendre le club à son principal bailleurs de fonds, le groupe Elliott, en raison de la crise financière que traverse le club lillois et à l'inquiétude grandissante autour de la dette nordiste. Le président et propriétaire sortant devrait laisser sa place à Olivier Létang et à un nouveau fonds d'investissement.

Gérard Lopez va bien vendre le LOSC

Les informations de L'Equipe étaient bien exactes : Gérard Lopez, sous la pression du fonds d'investissement Elliott, principal bailleur du LOSC, va céder le club dans les heures à venir. Un communiqué de presse devrait être émis, annonçant le départ de Lopez et l'arrivée d'un nouveau fonds d'investissement "rachètera la dette", selon le quotidien sportif. Ce groupe s'appelle Callisto Sporting, domicilié au Luxembourg. "Le gérant de Callisto, patron de Merlyn Partners, est Maarten Petermann, 42 ans, dévoile L'Equipe. Un Néerlandais qui vit à Londres, ex-banquier de la banque JP Morgan du temps où elle investissait... au LOSC. Il a aussi été conseiller... d'Elliott en charge des situations spéciales dans le cadre de la négociation de la dette argentine."

Le rendez-vous de fin d'année du LOSC avec la DNCG a été, comme précédemment révélé, décalé pour permettre la prise de fonction d'un nouveau président, en la personne d'Olivier Létang. Débarqué du Stade Rennais en janvier dernier, l'ancien du PSG va donc reprendre du service dans le Nord. Concernant la dette du club, le journal sportif précise : "Selon nos différents interlocuteurs, Lille a remboursé 102 des 225 M€ empruntés (46 % du capital hors intérêts à répartir entre JP Morgan et, pour la majorité de la somme, à Elliott). Un montant auquel il faut rajouter le rachat du prêt obligataire sur le centre d'entraînement du domaine de Luchin et la dette financière contractée par Michel Seydoux auprès du Crédit Mutuel Nord Europe. Soit un supplément estimé entre 50 et 60 M€. De l'argent personnel injecté directement par Lopez."

Galtier et son staff restent en poste, mais jusqu'à quand ?

Concernant le volet sportif, il sera étroitement lié au domaine financier. Le LOSC va sûrement dégraisser dès cet hiver. D'ailleurs, deux départs sont déjà plus ou moins dans les tuyaux au mercato prochain. Pour le staff, les choses sont pour le moment claires. "Christophe Galtier n'aura pas de soucis à se faire pour son poste. Il a été conforté en ce sens mardi soir : l'intégralité du staff sportif n'est pas concerné par les énormes changements à venir." Mais le lien étroit entre Gérard Lopez, Luis Campos et Christophe Galtier va se rompre et avec lui le projet sportif du coach marseillais. Un départ est donc à prévoir pour Galtier, qui avait annoncé ne pas vouloir travailler dans d'autres conditions qu'avec ce fameux triumvirat. Le LOSC, premier de Ligue 1 et qualifié en seizièmes de finale de la Ligue Europa, se déplace à Dijon mercredi soir (19h), avant de recevoir le PSG pour un choc du haut de championnat, dimanche (21h). Superbement lancé, le LOSC pourrait pâtir rapidement des changements dans l'état-major...













Par Matthieu