ASSE Mercato : Gros regret de Puel pour Ben Arfa à Bordeaux

Publié le 16 décembre 2020 à 18:30

L'ASSE a fait partie des nombreux clubs de Ligue 1 qui ont tenté de recruter Hatem Ben Arfa lors du mercato estival dernier. Claude Puel avait multiplié les appels à l’ancien Tricolore, mais en vain. Ce dernier a signé à Bordeaux finalement, laissant ainsi un gros regret à son coach.

Hatem Ben Arfa décisif avec Bordeaux

Claude Puel a tenté d’attirer Hatem Ben Arfa à l'ASSE l’été dernier. Il était libre de tout engagement à l’issue de son contrat au Real Valladolid en juin 2020. Courtisé par plusieurs clubs, dont le FC Nantes et Bordeaux, le milieu offensif a choisi les Girondins, deux jours après la clôture du marché estival des transferts. Il s’est engagé avec le club dirigé par Jean-Louis Gasset pour une saison, soit jusqu’en juin 2021. Et il fait actuellement le bonheur du club au scapulaire, car il est décisif. En effet, Hatem Ben Arfa a été le bourreau de ses deux anciens clubs. Il a été buteur contre le Stade rennais (1-0 pour Bordeaux) et passeur décisif face au PSG (2-2). Il a été aussi l’auteur de l’unique but de la victoire des Girondins sur le Stade Brestois. En 8 matchs disputés, la cible de l'ASSE a marqué 2 buts et offert 2 passes décisives en Ligue 1.

ASSE : Claude Puel exprime un gros regret

Avant le match Bordeaux - AS Saint-Étienne de ce mercredi (21h), Claude Puel a exprimé, de façon indirecte, son regret pour le coup manqué avec son ancien poulain à l’OGC Nice (2015-2016). « Je serai content de voir Hatem ben Arfa », a-t-il confié au quotidien Le Progrès. « Il a eu beaucoup de caractère et s’est donné les moyens d’être performant, en s’entraînant seul. Il n’a peut-être jamais été aussi affûté, c’est bien ce qu’il fait à Bordeaux. Je suis très heureux pour lui, il est allé chercher ce qu’il vit et le mérite », a apprécié le manager général de l'ASSE. Claude Puel estime que si le natif de Clamart (Hauts-de-Seine) « n’avait pas aimé le football, il y a longtemps qu’il aurait lâché et accusé le coup ». « C’est un vrai amoureux du foot, pas un calculateur », a-t-il ainsi souligné.













Par ALEXIS