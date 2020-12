PSG Mercato : Blessé par Paris, Thiago Silva justifie son refus !

Publié le 16 décembre 2020 à 21:19

C’est avec le cœur lourd que Thiago Silva avait quitté le PSG l’été dernier. Le défenseur brésilien, capitaine le plus emblématique du Paris Saint-Germain ces 10 dernières années, a reçu un coup de fil de dernière minute de ses anciens dirigeants qui voulaient finalement le persuade de rester.

Mercato : Thiago Silva raconte les dessous de son départ du PSG

Thiago Silva est arrivé au PSG avant la signature de Zlatan Ibrahimovic. Les deux géants du foot européen, chacun à son poste, ont permis au Paris Saint-Germain de prendre de la dimension dans le monde du football européen. Le brésilien est resté 8 saisons au club de la capitale avant de partir l’été passé pour Chelsea. Il avait pourtant souhaité terminer sa carrière au Paris SG où sa famille et lui étaient parvenus à trouver leur marque. Malheureusement, le club de la capitale et Leonardo, son directeur sportif, ne voyaient pas les choses sous cet angle. Dès qu’il a commencé à décliner dans le niveau de son jeu, Thiago Silva s’est vu indiquer la porte de sortie.

Ironie de l’histoire, la pandémie de coronavirus a tout déprogrammé dans le football. Le club francilien était donc obligé de proposer des contrats de 2 mois à ses joueurs en fin de contrat. Edinson Cavani et Thomas Meunier ont dit "non" à cette proposition farfelue. Mais sans hésiter, Thiago Silva avait donné son accord. Il voulait permettre au Paris Saint-Germain de rester compétitif pour la Ligue des champions. L’actuel joueur de Chelsea est passé tout proche du sacre européen avec le PSG en terminant vice-champion d’Europe face au Bayern Munich (0-1). À la fin de ce match, le temps de faire les valises avait sonné pour Thiago Silva qui s'était promis à Chelsea.

Leonardo a bien tenté de convaincre le défenseur de rester

C’est dans ce moment-là que son compatriote directeur sportif du PSG l’a rappelé pour lui demander de renoncer à son départ. Il avait pourtant été invité par son compatriote brésilien, Leonardo, à quitter le club. Thiago Silva révèle : « Leonardo m'a appelé, il m'a dit que je ne faisais pas partie du projet du club, que je pouvais partir. » Le brésilien n’a pas du tout apprécié cette mise à la porte et le dit sur Canal+. « C’était très dur d'accepter ça. » Ce n’est qu’après la C1 que Leonardo a essayé de sauver la situation. « Après la finale de la Ligue des Champions, il m'a appelé dans son bureau et m'a demandé si j'avais déjà signé avec un autre club.J'ai dit « non » mais que j'avais donné ma parole à Chelsea et que j'allais signer le soir. »

Même si le dirigeant parisien a tenté de le convaincre de revenir sur sa parole donnée aux Blues Chelsea, Thiago Silva dit avoir refusé. En véritable homme d’honneur, l’ancien défenseur du PSG déclare : « Quand tu dis les choses, tu ne peux pas changer d'idée comme ça. À mon avis, ils ont changé d'idée avec la Ligue des Champions », fait-il remarquer avant de se montrer blessé par l'attitude de la direction. « J’ai fait huit ans là-bas et ils n'ont pris en compte que trois matchs pour changer d'idée. Tout ce que j'ai fait avant ne servait à rien. C'est triste de prendre une décision comme ça, mais c'est le foot. Il faut aller de l'avant et continuer à travailler pour Chelsea, un club qui le mérite ».













Par Gary SLM