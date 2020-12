LOSC : Rachat, l'émouvante réaction de Christophe Galtier

Publié le 17 décembre 2020 à 07:30

Le Lille OSC aura un nouveau propriétaire dans les prochaines heures. Après la victoire du LOSC à Dijon (0-2), Christophe Galtier s’est prononcé sur le rachat de Lille. Le technicien a également évoqué le départ de Gérard Lopez.

Christophe Galtier ému par le rachat du LOSC

Le Lille OSC vit ses dernières heures sous l’ère de Gérard Lopez. L’entrepreneur luxembourgeois va passer la main dans les heures à venir. Si les finances du club sont actuellement au rouge, sur le terrain les Dogues sont toujours au rendez-vous. Mercredi, ils ont conforté leur place de leader en dominant le Dijon FCO (0-2). Néanmoins, Christophe Galtier n’a pas échappé aux questions sur l’arrivée d’un nouveau propriétaire en conférence de presse. Le technicien marseillais regrette le départ de Gérard Lopez à qu’il dédie sa 100e sur le banc des Dogues. « C’était une victoire importante pour le club, et je lui dédie cette victoire, comme cette centième. C’est un homme avec lequel j'ai une relation forte sur le plan humain, et je ne parlerai pas au passé […] C’est difficile. Il se passe ce qu'il se passe, il va y avoir un nouveau propriétaire, un nouveau président », a-t-il confié en conférence de presse.

Lopez parti, les projets de Galtier en danger ?

Gérard Lopez sur le départ, Olivier Létang devrait prendre la présidence du Lille OSC. Christophe Galtier ne semble pas menacé par cette nouvelle arrivée. Le coach du LOSC estime que son équipe continuera d’enchaîner les performances. « Si c’est Olivier [Létang], il connaît le football. Je suis convaincu et persuadé qu’il va faire en sorte de ne rien chambouler dans l’organisation, et qu’on restera dans la lancée de ce qu’on a fait depuis quelques saisons. Après, je serai à l’écoute, à disposition, comme je l’ai toujours fait avec Gérard [Lopez] et Luis [Campos]. Je serai à l’écoute du propriétaire et du président », a indiqué l’entraîneur lillois.













Par Ange A.