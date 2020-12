OL : Anthony Lopes responsable du match nul contre Brest ?

Publié le 17 décembre 2020 à 11:00

L'OL a été accroché par le Stade Brestois (2-2), réduit à 10 contre 11, dans les derniers instants du match disputé à Décines. Auteur d'un but contre son camp, puis de la faute qui a occasionné le penalty en fin de match, Anthony Lopes est défendu par Rudi Garcia.

OL : Rudi Garcia défend Anthony Lopes

L'OL menait le Stade Brestois (2-1) et la victoire lui tendant les bras jusque dans le temps additionnel. Anthony Lopes a percuté Steve Mounié sur une passe en retrait mal dosée de Maxwel Cornet, occasionnant un penalty en toute fin de match. Un penalty arrêté dans un premier temps par le portier fautif de l’Olympique Lyonnais, puis retiré et transformé par Romain Faivre (2-2, 90e+ 4).

Revenu sur cette action qui a coûté deux points à son équipe, Rudi Garcia estime qu'Anthony Lopes n'est pas coupable. « Lopes a eu peur du contact, d’être blessé. Il est victime de sa mauvaise réputation. On savait qu’on allait prendre un penalty sur ce genre de situations », a-t-il expliqué sur Téléfoot. « À 10 contre 11, Brest ne doit plus approcher de notre cage. On ne doit pas jouer en retrait... Quand tu mènes (2-1) à dix minutes de la fin, il ne faut pas laisser échapper la victoire. C’est là où on est fautif », a regretté le coach de L'OL. Notons que Paul Lasne avait été expulsé (74e) d’un carton rouge direct, pour une grosse faute sur Tino Kadewere.

Grosse déception chez les Lyonnais

À l’arrivée, l’Olympique Lyonnais (30 points) a laissé filer deux points à domicile et est désormais rétrogradé à la 3e place, derrière le leader LOSC (32 points) et son dauphin le PSG (31 points). Et la déception est grande chez les Gones. Bruno Guimares est frustré. « On est très déçus du résultat du match. Il y a de la frustration. On a eu beaucoup d’occasions pour marquer », a-t-il regretté avant de se projeter sur le prochain match de l’Olympique Lyonnais. « Samedi, il y aura une autre bataille à Nice. On veut gagner les deux derniers matchs », a déclaré le milieu de terrain brésilien. Même frustration et « déception » chez Mattia De Sciglio. « On a perdu deux points importants. On voulait rester en tête. On a eu beaucoup d’occasions. On aurait dû mieux gérer le match et garder notre avantage… », a-t-il exprimé à son tour. Selon le défenseur central Marcelo Guedes, l'OL « va essayer de retrouver de la confiance lors du match contre l’OGC Nice ».













Par ALEXIS