OL : Tenu en échec par Brest, Rudi Garcia ne décolère pas

Publié le 17 décembre 2020 à 01:30

L’Olympique lyonnais a été accroché au Groupama Stadium mercredi par le Stade brestois (2-2). Rudi Garcia n’a pas caché sa frustration après cette contreperformance de Lyon.

Fin de série pour l’OL contre le Stade brestois

L’Olympique lyonnais a marqué un coup d’arrêt en championnat. Mercredi, Lyon a été tenu en échec à domicile par le Stade brestois. L’OL a concédé un match nul contre le SB29 (2-2). Memphis Depay (69e, s.p) a permis aux Gones d’égaliser avant que Maxwel Cornet (81e) ne leur donne l’avantage. Les Lyonnais ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel après un penalty transformé par Romain Faivre (90+3, s.p). Ce dernier fait de jeu a de quoi irriter Rudi Garcia. Après la rencontre, le coach de l’OL a contesté le penalty accordé à Brest. Surtout qu’il stoppe la série de victoires du club rhodanien en championnat. La bande à Depay restait sur cinq succès de rang, dont une victoire contre le PSG, avant d’affronter la Team Pirate.

Le coup de gueule de Rudi Garcia après Brest

Rudi Garcia est déçu du résultat de Lyon. Le coach lyonnais l’a fait savoir tout en déplorant le penalty sifflé en fin de match. « On est très frustrés par le fait qu’on avait réussi à inverser la tendance. On n’aurait pas dû rater la victoire […] Sur le penalty de Brest, en voyant les images, je me suis fait mon propre avis, l’arbitre a mal interprété, mais nous aussi. Le ballon n’aurait pas dû se retrouver à cet endroit-là », a déclaré le technicien marseillais en conférence de presse. L’entraîneur vise désormais les six points pour les deux dernières rencontres de l’année. « Il reste deux matches en 2020, on vise six points », a-t-il indiqué à L’Équipe. Pour sa prochaine rencontre, l’Olympique lyonnais (3e) se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice (11e).













Par Ange A.