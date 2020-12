FC Nantes : Attaqués par des fans, les salariés se défendent

Publié le 18 décembre 2020 à 17:15

Mécontents de la situation du FC Nantes et de son président, les supporters ultras du club ont initié une manifestation anti-Waldemar Kita. Ils s’en sont pris également à plusieurs salariés du FCN sur les réseaux sociaux. Attaqués, ces derniers ont réagi, lors d’une conférence de presse, ce vendredi. Il dénonce les insultes et violences et affirme leur solidarité à la haute direction des Canaris.

FC Nantes : Les salariés « unis » avec la Direction du FCN

Les supporters du FC Nantes sont mécontents et se font entendre ces derniers jours. Après des banderoles déployées dimanche dernier avant la rencontre face au Dijon FCO, la semaine dernière, ils projettent une manifestation, ce dimanche, lors de la venue d’Angers SCO à la Beaujoire. Face à cette annonce et aux attaques, dont ils sont la cible sur les réseaux sociaux, les salariés du club de Waldemar Kita ont réagi. Dans un message livré en conférence de presse, ce vendredi, et rapporté par Ouest-France, ils condamnant des actes qui n’ont pas lieu d’être, vu la crise sanitaire de covid-19 dont les effets sportifs et économiques sont dramatiques. « Certains individus ont divulgué des noms de famille de salariés en les insultant et en jetant en pâture leur identité, c’est d’une violence extrême », ont déploré les responsables du personnel, représentant les administratifs, les joueurs, le staff technique et médical et le secteur de la formation.

« C’est l’institution qui est attaquée. Les événements survenus dimanche sont inacceptables comme est inacceptable le climat de haine répandu depuis des semaines sur les réseaux sociaux. Nous tenons à rappeler que l’entreprise est touchée de plein fouet par la crise sanitaire. Elle n’a pas de rentrée financière, elle est privée de billetterie et de droits TV. Beaucoup de salariés administratifs sont au chômage partiel en raison de l’inactivité de l’entreprise. Le FCN, comme de nombreux clubs sportifs, est en grand danger », ont fait comprendre Philippe Laurent et Hafid Abdelaziz, deux des huit élus du Comité social et économique (CSE) du FC Nantes. Pour finir, les salariés du club de la Cité des Ducs ont clairement indiqué leur position : « Nous sommes unis avec notre direction dans ces moments difficiles ».

Le FCN en difficulté, son président dans de sales draps

Pour rappel, le FC Nantes a limogé son entraîneur Christian Gourcuff (le 8 décembre) et nommé son adjoint d'alors, Patrick Collot, comme intérimaire. Mais cela n'a rien changé ! Les Canaris ont fait mal nul avec la lanterne rouge le Dijon FCO (1-1) et ont subi une défaite du Stade de Reims qui était 19e et relégable avant d'affronter les Jaune et Vert. Quant au président Waldemar Kita, il est soupçonné de fraude fiscale et fait l'objet d'une enquête du Parquet national financier (PNF).













Par ALEXIS