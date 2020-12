ASSE : Nîmes, Claude Puel pas inquiet pour Denis Bouanga

Publié le 20 décembre 2020 à 03:00

L’AS Saint-Étienne reçoit le Nîmes Olympique ce dimanche lors de la 16e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Claude Puel s’est exprimé sur Denis Bouanga. L’attaquant gabonais n’a plus inscrit de but depuis septembre.

Claude Puel compte toujours sur Denis Bouanga

L’AS Saint-Étienne va tenter d’enchaîner une deuxième victoire de rang ce dimanche contre le Nîmes Olympique. Les Verts restent sur un succès (1-2) en championnat contre les Girondins de Bordeaux. Claude Puel s’est livré avant la réception du Nîmes Olympique ce dimanche à Geoffroy-Guichard. Le coach de l’ASSE a notamment été interpellé sur la situation de Denis Bouanga. L’attaquant gabonais n’a plus marqué depuis le 17 septembre lors de la victoire (0-2) au Vélodrome. Malgré cette mauvaise passe, il garde la confiance de son entraîneur. « Il ne faut pas se focaliser sur lui. Les choses reviendront dans l’ordre. Certains joueurs sont plus en réussite que d’autres », a déclaré le technicien castrais cité par En Vert Et Contre Tous.

Nîmes, une menace pour l’ASSE ?

Néanmoins, Claude Puel ne sait pas s’il va lancer Denis Bouanga d’entrée contre les Crocos. « Je verrais par rapport à Denis. Il peut débuter comme ne pas débuter », a poursuivi le coach des Verts. Bien qu’à domicile, l’entraîneur stéphanois s’attend à vivre une rencontre compliqué contre le Nîmes Olympique. « Attention, c’est un adversaire qui ne se laissera pas faire. Cette équipe a des valeurs morales et va être bien présente physiquement. Ses joueurs sont capables de mettre beaucoup de densité physique dans les duels, d’exercer un bon pressing et de pratiquer un jeu assez direct grâce à une grande présence sur les deuxièmes ballons. Il faudra être prêt », a-t-il lâché. Pour rappel, Saint-Étienne pointe à la 14e place du championnat. Son prochain adversaire est avant-dernier de Ligue 1.













Par Ange A.