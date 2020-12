ASSE : Une bonne nouvelle pour Denis Bouanga avant Nîmes

Publié le 19 décembre 2020 à 14:15

L’ ASSEreçoit le Nîmes Olympique ce dimanche (15h). À quelques heures de ce match capital pour les deux clubs mal classés, un technicien spécialisé a filé des tuyaux à Denis Bouanga.

ASSE : Consignes d'un expert à Bouanga pour être décisif

L’ASSE avait bien démarré la saison avant de commencer à sombrer dès la 4e journée. Les Verts ont même flirté avec la zone rouge suite à sept défaites consécutives. Ayant enchaîné 3 matchs nuls et une victoire lors des 4 derniers matchs, l’AS Saint-Étienne a engrangé 6 précieux points qui lui ont permis de remonter à la 14e place. Collectivement, un ressort semble cassé au sein de l’équipe de Claude Puel. Individuellement Denis Bouanga connait, lui, un passage à vide. Meilleur buteur de l’ASSE la saison dernière, il n’est pas décisif lors de l’exercice présent et donne l’impression aux supporters stéphanois d'être dans une impasse. Or, ces derniers comptent sur le Gabonais pour tirer les Verts vers le haut.

Avant la venue du Nîmes Olympique à Geoffroy-Guichard, Denis Troch, ex-coach expert en entrainement, management et préparation mentale, croit savoir comment aider Denis Bouanga à retrouver sa grande forme. « Déjà que le joueur prenne conscience qu’il ne le fait pas exprès. C’est une situation qui n’est pas voulue. C’est déjà rassurant », a-t-il noté de positif d’entrée, dans Le Progrès. « Ce n’est pas en le montrant du doigt qu’on va l’aider. Peut-être que cette mauvaise passe est liée à des choses personnelles, des interférences, même minimes, qui l’empêchent de tirer le meilleur de son potentiel », a expliqué le spécialiste, avant de montrer la voie au joueur dans le dur. « On sait que le plus dur dans le football, c’est de marquer. C’est un geste qui doit venir naturellement, qui doit être intuitif et surprenant. Dès qu’un buteur commence à réfléchir, il culpabilise et ça devient problématique », a éclairé Denis Troch. Pour « rebondir » ou être décisif face à son ancien club dimanche après-midi, Denis Bouanga « doit s’appuyer sur ses réussites précédentes », selon le technicien. Ce dernier n’a d’ailleurs pas de doute sur les qualités du N°20 de l’ASSE, car souligne-t-il : « s’il se crée des occasions, c’est la preuve que tout n’est pas à jeter ».

Denis Bouanga bloqué à 2 buts depuis 3 mois

Denis Bouanga a été recruté par l'AS Saint-Étienne à Nîmes en juillet 2019, contre un montant de 4,5 M€. La saison dernière (sa première dans le Forez), il a marqué 10 buts pour 3 passes décisives, en 26 matchs joués. Cet exercice 2020-2021, son compteur est bloqué à 2 buts depuis le 3e match de l'ASSE en Ligue 1, le 17 septembre 2020, lors de la victoire sur l'OM au Vélodrome (2-0). Néanmoins, le natif du Mans a délivré une passe décisive à Arnaud Nordin, lors de la victoire de l'ASSE à Bordeaux (2-1).













Par ALEXIS