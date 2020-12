ASSE : Claude Puel très clair sur le cas Charles Abi

Publié le 17 décembre 2020 à 16:00

Après le succès de l'ASSE sur les Girondins (2-1), Claude Puel a fait une grosse mise au point sur la situation de Charles Abi, absent du groupe des Stéphanois à Bordeaux.

ASSE : « Abi n’est pas trop bien en ce moment »

Le temps de jeu réduit de Charles Abi à l'ASSE suscite des interrogations parmi les supporters du club ligérien. Lors de la victoire des Verts à Bordeaux, l’absence du jeune attaquant a laissé libre cours à la rumeur sur une éventuelle blessure. Claude Puel est monté au créneau pour démentir la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. D’après l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, le joueur de 20 ans n’est pas blessé, mais « son absence, c’était un choix ».

« Charles Abi n’est pas trop bien en ce moment et il y a de la concurrence chez les jeunes. Jean-Philippe Krasso a fait de bons entraînements, cela permet à chacun de se responsabiliser, de progresser et de continuer à travailler », a expliqué le manager général de l'ASSE, tout en précisant : « rien n’est arrêté ». Claude Puel s’était également passé d’Adil Aouchiche, deux matchs de suite. La pépite formée au PSG était restée sur le banc de touche contre le LOSC (1-1) et le Dijon FCO (0-0). Selon le coach, il était moins bien.

Charles Abi, aucun but marqué cette saison !

Charles Abi totalise 6 matchs pour 3 titularisations en Ligue 1 cette saison. Blessé au genou un temps, il avait manqué 5 matchs, de la 4e à la 8e journée du championnat. Faisant partie des joueurs qui bénéficient de la confiance de Claude Puel, l'avant-avant-centre n’est pas du tout en réussite. Il n’a pas marqué le moindre but depuis lors de l’exercice 2020-2021. Lors des quatre derniers matchs de l'ASSE, la pépite stéphanoise est restée sur le banc de touche face à Lille OSC (12e journée) et elle n’a pas été convoquée contre le DFCO (13e journée) et évidemment à Bordeaux (15e journée). Lors du match nul (0-0) contre Angers SCO (14e journée), Charles Abi n'avait joué que le dernier quart d’heure.













Par ALEXIS