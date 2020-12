OL Mercato : Memphis Depay, Garcia supplie sa direction !

Publié le 20 décembre 2020 à 14:40

Élément de base du 4-3-3 qui fait la réussite de l' OL en cette fin d'année, Memphis Depay, que l'on dit proche du FC Barcelone, est attendu par Rudi Garcia à Lyon pour la deuxième partie de saison.

Mercato Lyon : Garcia veut garder Depay à l' OL

Au micro de l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, n'y est pas allé par quatre chemins pour évoquer la situation contractuelle de son capitaine Memphis Depay. « Memphis Depay est un joueur de classe mondiale et on est beaucoup plus fort avec lui. Si on a des ambitions, il sera encore avec nous en deuxième partie de saison », a déclaré le coach de 56 ans dans l'émission dominicale. Le message envoyé par Rudi Garcia a sa direction est clair. Si les Gones gardent leurs ambitions, leur direction devra faire le nécessaire sacrifice de retenir le joueur néerlandais sous les couleurs Lyonnaises au moins jusqu'à la fin de cette saison.

Memphis Depay, le décisif

Au sortir de son très bon match à Nice (1-4), Rudi Garcia avait dit du Néerlandais qu'il avait été rayonnant à la baguette. En point d'orgue de sa bonne prestation, une panenka osée et une passe en profondeur lumineuse à l'origine de la troisième réalisation lyonnaise. Depuis le début de saison, il est le joueur directement impliqué dans le plus de buts de l' OL (12, à égalité avec Karl Toko Ekambi) avec ses 8 buts marqués et ses 4 passes décisives distribuées. Il est aussi le joueur de Ligue 1 qui réussit le plus de passes clés avec une moyenne de 2,4 par match ! Pour faire court, Memphis Depay est devenu indispensable et lorsqu'il n'est pas là, l'OL manque de repère, ce qui s'est vérifié face à Brest où le Batave avait été à l'origine du sursaut lyonnais.













Par Clément