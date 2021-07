Barça Mercato : En crise, le club ne peut pas enregistrer ses recrues

Publié par Thomas le 06 juillet 2021 à 10:52

Le Barça vit actuellement une période compliquée, puisque le club est dans l’impossibilité d’enregistrer ses récentes signatures, à savoir, Eric García, Emerson, Sergio Agüero et Memphis Depay. Le FC Barcelone connaît une crise financière sans précédent, qui l'oblige à se délester de certains tops joueurs, dont le salaire ne peut être assuré par le club catalan.

Le Barça est dans une impasse financière sans précèdent

Si ces derniers jours la préoccupation première était de ne toujours pas avoir renouvelé le contrat de sa star Lionel Messi, le Barça doit désormais faire face à un problème de taille. Les Blaugranas, dirigés par le président Joan Laporta, sont dans l’impossibilité d’inscrire à la liste du club le nom de ses nouvelles recrues de cet été. Le problème mis en cause ? La masse salariale du club, bien trop élevée pour les règles établies par la Liga.

Si le Barça ne parvenait pas à réduire sa masse salariale d’ici la fin du mercato, le club catalan ne pourrait alors pas amener ses nouveaux joueurs pour la saison de Liga. Si le FC Barcelone n’a pas été timide au niveau des arrivées, le club n’a cependant pas dépensé des mille et des cent, puisque seul Emerson (9 millions d’euros) a été acheté en provenance de Betis, le reste des joueurs est arrivé gratuitement en fin de contrat.

Les plans de Koeman et Laporta pour se délester financièrement

On l'évoquait ces derniers jours, la direction du Barça est dans l’obligation de se séparer de beaucoup de joueurs, et les démarches auraient déjà débuté. Le premier objectif est de résilier certains contrats pour que les joueurs partent libres et soient ainsi sûr de trouver de nouveaux prétendants. C’est le cas par exemple de Miralem Pjanic et Samuel Umtiti qui se sont vus tous les deux recevoir une lettre leur proposant de résilier leurs contrats, ce que les deux joueurs ont refusé. Hier, Le président Laporta et l'entraîneur Koeman se sont entretenus pour parler du cas Antoine Griezmann, et un départ aurait été acté pour l’attaquant français, qui permettrait d’alléger la masse salariale du club. De nombreux clubs italiens seraient sur le coup.