Mercato OL : Lyon peut abandonner une piste pour l'après-Garcia

Publié par Chemssdine le 10 mai 2021 à 12:00

Alors que Rudi Garcia et l'OL ne devraient pas prolonger l'aventure ensemble, les dirigeants lyonnais s'activent pour lui trouver un remplacant. Et mauvaise nouvelle pour le board rhodanien, l'une des pistes les plus intéressantes ne verra jamais le jour. La faute à un courtisan visiblement plus pressant.

Les quatre entraîneurs ciblés par l'OL pour remplacer Garcia

Auteur d'une saison mi-figue mi-raisin, l'Olympique Lyonnais s'apprête à jouer sa saison sur les deux prochaines rencontres de Ligue 1. Victorieux sur sa pelouse face à Lorient (4-1), les Lyonnais joueront deux finales face à Nîmes puis Nice et espéreront un faux pas de Monaco pour accrocher une place en Champions League la saison prochaine. Néanmoins, peu importe l'issue de cette saison, il semblerait que tout soit réuni pour que Rudi Garcia dispute ses deux derniers matchs sur le banc lyonnais.

Pour le remplacer, les dirigeants des Gones auraient ciblé quatre noms, d'après L'Equipe : Christophe Galtier, Patrick Vieira, Marcelo Gallardo et Roberto De Zerbi. Des noms prestigieux qui attirent de nombreux supporters lyonnais, affichant une nette préférence pour les deux coachs étrangers. Malheureusement, l'un des deux ne rejoindra finalement pas les bords du Rhône cet été.

Roberto De Zerbi vers le Shakhtar Donetsk

Roberto De Zerbi, tacticien émérite de Sassuolo, aurait fait faux bond aux sollicitations lyonnaises pour s'engager cet été avec le Shakhar Donetsk, d'après le journaliste de Sky Sports, Fabrizio Romano. Décrit comme un fabuleux magicien tactique, l'Italien avait fait de Sassuolo, l'une des équipes les plus plaisantes à suivre en Europe. Visiblement plus sensible aux sirènes du Chakhtar, De Zerbi devrait s'engager avec la formation ukrainienne jusqu'en 2023. Un coup dur pour les dirigeants lyonnais qui devront désormais se rabattre sur les trois autres candidats de leur short-list, à moins que de nouveaux noms viennent se greffer à cette liste.