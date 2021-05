OL : Officiel, Christophe Galtier ne viendra pas au club

Publié par Chemssdine le 28 mai 2021 à 00:00

Courtisé par de nombreux clubs suite à son départ ponctué par un titre de champion de Ligue 1 obtenu avec le LOSC, Christophe Galtier avouait récemment qu'il hésitait entre trois clubs. Parmi ceux-là, l'OL était en bonne position mais serait le premier club recalé par le coach de 54 ans d'après de nombreux médias.

Galtier hésitait entre l'OL, l'OGC Nice et Naples

Grand artisan de la saison historique du LOSC ponctuée par un titre de champion de Ligue 1, Christophe Galtier a vu sa cote, déjà assez élevée, exploser davantage. Affirmant que sa formidable année était sa dernière sur le banc de Lille, le natif de Marseille est alors la recherche d'un nouveau projet où il pourra apporter son expertise. Interrogé par L'Equipe sur sa réflexion qu'il prend le temps de mener, l'ancien entraîneur de Saint-Etienne affirmait qu'il hésitait entre trois clubs : "Parmi les clubs qui m'ont sollicité, il y en a trois aujourd'hui qui m'intéressent. Lyon, Nice, Naples ? Oui, j'ai une réflexion sur ces trois clubs."

Il a recalé Lyon

Mais voilà, alors qu'il était reçu ce mardi par les dirigeants lyonnais, RMC Sport affirme ce jeudi soir que Galtier ne rejoindra pas l'Olympique Lyonnais, malgré sa longue discussion avec le board du club. Une décision qui met forcément à mal Jean-Michel Aulas et consorts, qui avaient érigé l'ancien entraîneur adjoint du club en priorité pour prendre la relève de Rudi Garcia. Pour l'intéressé, le choix se fera donc entre l'OGC Nice et Naples, mais tout porte à croire qu'il rejoindra les Alpes-Maritimes, alors qu'il s'était montré très élogieux envers les Aiglons et le projet mené par Ineos. En tout cas, il donnera sa réponse tant attendue ce 1er juin et nul doute que l'équipe qu'il rejoindra cet été sera fortement à suivre la saison prochaine.