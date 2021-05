OL : La réaction incompréhensible de Juninho envers Memphis Depay

Publié par Chemssdine le 28 mai 2021 à 07:00

Accablé par les révélations incendiaires faites par Rudi Garcia pour L'Equipe, Juninho garde le soutien de ses supporters mais enchaîne les sorties médiatiques douteuses. La dernière en date taille un joli costume à Memphis Depay, qui n'a pas souhaité prolonger à l'OL pour partir dans un plus grand club.

"Memphis voulait une équipe pour lui​"

La fin de saison ratée de l'Olympique Lyonnais est en train de faire tomber le château de cartes lyonnais. En effet, la dernière prestation catastrophique face à Nice a délié les langues à commencer par celle de Rudi Garcia qui, après avoir officialisé son départ du Rhône, a amorcé une attaque frontale envers Juninho, le directeur sportif des Gones. Décrit comme capricieux, fourbe et inexpérimenté, le Brésilien n'a pas attendu longtemps pour lui repondre via la chaîne du club, OLTV. Visiblement remonté, l'ancien spécialiste des coups-francs en a profité pour régler ses comptes avec d'autres personnes à commencer par Memphis Depay. En fin de contrat dans un mois, l'international batave va partir de Lyon, pas une si mauvaise nouvelle pour Juninho qui a pointé du doigt l'égoïsme de l'attaquant de 27 ans : "Memphis voulait une équipe pour lui. Ce n'est pas une critique. J'avais une bonne relation avec lui. Cependant, toute l'équipe devait tourner autour de lui, et c'est très difficile car tout le monde doit avoir l'impression de travailler ensemble."

OL : Juninho ferme le chapitre Memphis

N'ayant rien de personnel avec Memphis, d'après lui, Juninho Pernambucano a tenu à atténuer les craintes des supporters sur l'après-Memphis en affirmant que la page est déjà tournée entre l'OL et le natif de Moordrecht : "Il ne faisait pas assez d’efforts sans ballon et les autres les faisaient moins aussi. (…) Memphis a fait son temps, le président a fait beaucoup d’efforts pour le prolonger, le président était prêt à faire plus qu’il ne fallait lorsqu’il était blessé. Il y avait une relation de proximité forte. Je pense que Memphis a fait son temps​. " Des propos qui ne feront sûrement pas plaisir à l'ancien capitaine des Gones.