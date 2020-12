Mercato LOSC : Comme au SRFC, Létang arrive avec du lourd

Publié le 20 décembre 2020 à 15:15

Olivier Letang, nouveau président du LOSC, arrive avec de grosses ambitions. Comme au Stade Rennais, le dirigeant lillois devrait élever les ambitions du club dont il vient de prendre les commandes. En plus des idées, il arrive avec les moyens pour leur mise en œuvre.

Mercato LOSC : Olivier Letang va faire monter les ambitions

Olivier Letang n’est plus à présenter. L’ancien directeur sportif du PSG et président du Stade Rennais reprend du service dans le nord de la France. C’est au LOSC qu’il a récemment posé ses valises dans un rôle similaire à celui qu’il avait brusquement quitté dans l’ouest de la France. En effet, avec la vente de Lille OSC, Olivier Letang est devenu le nouveau président du club en remplacement de Gérard Lopez. Et comme dans tous les projets dans lesquels il s’engage, le dirigeant de 48 ans arrivera avec des moyens importants.

C’est le quotidien Le Parisien, qui fait cas des prémices de ce que va apporter le nouveau dirigeant au club. Selon cette source, la DNCG, le gendarme financier de la Fédération française de football, a déjà été informé des fonds qui font être injectés dans les caisses du LOSC. C’est pas moins de 50 millions d’euros que voudraient mettre dans les caisses de Lille OSC les nouveaux patrons. Le but de ce renforcement de la trésorerie est d’empêcher le départ de certains joueurs lors de ce mercato hivernal. Renato Sanches plus précisément.

Quel mercato pour le Lille OSC ?

Le joueur portugais, auteur de 40 matchs chez les Dogues, avait commencé à attirer les regards de dirigeants de différents clubs européens. Son départ pour soulager les caisses de Lille était envisagé par l'ancienne administration, ce qui aurait mis à mal les plans de jeu de Christophe Galtier, l’entraîneur. Avec ce premier décaissement, le LOSC ne devrait pas vendre son milieu de terrain et mieux, il pourrait même se montrer actif sur le marché des transferts afin de permettre à Lille de rester au contact du PSG et de l’OL dans la course au titre.

Depuis quelques années, Olivier Letang a toujours cherché un club véritablement désireux de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Stopper le règne sans partage du PSG, son ancien club, sur la Ligue 1, est un de ses plus grands souhaits. C'est pour lui ce qui renforcerait l'attractivité du championnat avec un suspense entier de la première à la 38e journée. Lille pourrait donc voir débarquer des joueurs encore plus importants dans les semaines à venir sans pour autant perdre les meilleurs éléments de son effectif.













