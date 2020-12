OM Mercato : Nouvelle révélation de Lopez sur son départ

Publié le 21 décembre 2020 à 07:00

L’ OM a laissé filer Maxime Lopez au dernier mercato. Le milieu de terrain vit sa première expérience à l’étranger du côté de Sassuolo. Il s’est exprimé sur son choix de rejoindre le club italien.

Les vérités de Maxime Lopez sur son départ à Sassuolo

Du haut de ses 23 ans, Maxime Lopez découvre son premier club étranger. Lors du dernier mercato, le milieu de terrain a été cédé par l’ OM à Sassuolo. L’actuel 6e de Serie A dispose d’ailleurs d’une option d’achat qui se situe entre 1 et 3 millions d’euros. Alors qu’il gagne en temps de jeu chez les Neroverdi, le joueur formé à Marseille est revenu sur son départ vers l’Italie. L’occasion de justifier pourquoi il a choisi Sassuolo. « C’est vrai que l'entraîneur (Roberto De Zerbi, ndlr) me voulait beaucoup et depuis que je suis arrivé, nous avons une très bonne relation. Je me suis tout de suite adapté, le rôle que je préfère est au milieu du terrain et je veux bien faire pendant cette saison », a confié le joueur à Sky Sport.

Un retour à l’ OM est-il possible pour Lopez ?

Prêté avec option d’achat à Sassuolo, Maxime Lopez pourrait ne pas retourner à l’ OM. Le milieu de terrain donne satisfaction à son entraîneur. Cette saison, il a déjà disputé 9 rencontres de Serie A (dont 8 titularisations) pour un but inscrit. Le club italien est également sur le point de remplir certaines conditions pour conserver le milieu. L’option d’achat deviendra obligatoire lorsque Lopez franchira le cap des 20 matchs avec le club italien. S’il poursuit sur sa lancée, Maxime Lopez devrait prochainement atteindre les 20 rencontres avec Sassuolo. Marseille n’aura plus qu’à attendre un chèque pour finaliser le transfert définitif de son minot.













