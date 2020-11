OM : Le frère de Maxime Lopez écorche Villas-Boas

Publié le 28 novembre 2020 à 12:10

Prêté à l'US Sassuolo par l' OM, Maxime Lopez s'épanouit pleinement au sein de l'équipe emiliano-romagnola. Son frère, Julien Lopez, joueur au Paris FC, a expliqué sa renaissance.

OM : Julien Lopez "Maxime reprend du plaisir à jouer au foot"

Devenu remplaçant et rarement utilisé à son poste à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez a changé d'air cet été, direction l'Italie et Sassuolo, pour rallier la très attrayante équipe coachée par Roberto De Zerbi. Bien lui en a pris puisque le nouveau numéro 8 des Neroverdi n'est pas étranger à l'excellent début de saison de l'US Sassuolo, deuxième de Serie A et toujours invaincue. L'ancien marseillais, qui affrontera l'Inter à 15 h ce samedi, s'était notamment signalé par un joli but au Stade San Paolo - futur stade Diego Maradona - de Naples, lors d'une victoire 2-0 de son équipe.

On connaissait Roberto De Zerbi pour l'attractivité de ses principes footballistiques, Julien Lopez n'a fait que confirmer. "Maxime revit. Il reprend du plaisir à jouer au foot, à l'entraînement, avec un coach qui aime la ballon. Ca repart de derrière, à une ou deux touches. Et il n'y avait plus de concurrence à l' OM" a déclaré le milieu de terrain du PFC à L'Equipe. Si ces propos font l'éloge du coach italien, ils n'épargent pas le technicien portugais de l' OM, dont la qualité du jeu proposé est très discutable.













Par Clément