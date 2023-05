Vendu 2,5 millions d'euros par l'OM en 2020, un milieu de terrain prometteur pourrait rapporter 20 millions d'euros à son club actuel cet été.

Départ de Maxime Lopez, une grosse erreur à l'OM

Avant ses premiers pas dans le monde professionnel, Maxime Lopez était déjà annoncé comme étant un futur grand. À partir de la saison 2016-2017, la jeune pépite olympienne marque les esprits et s'intègre rapidement à l'effectif marseillais de l'époque. À l'aise techniquement, et omniprésent dans l'entrejeu, le milieu de terrain aujourd'hui âgé de 25 ans impressionne tout son monde, y compris ses dirigeants qui décident de le prolonger dès le mois de février 2017.

La saison suivante, sous l'impulsion de Rudi Garcia, il commence la saison en tant que titulaire, et sera l'un des grands artisan de la folle épopée marseillaise en Ligue Europa, où le club est parvenu à se hisser jusqu'en finale, avant de sombrer face à l'Atlético (3-0) lors d'un match au cours duquel Maxime Lopez était rentré dès la 32e minute pour remplacer Dimitri Payet, blessé.

À l'issue de sa deuxième saison, il comptabilise un total de 5 buts inscrits et 14 passes décisives délivrées, en 80 matches disputés depuis qu'il joue avec les pros. En octobre 2020, il est prêté à Sassuolo avec une option d'achat d'environ 2,5 millions d'euros, qui est levée quelques mois plus tard, de quoi faire naître d'énormes regrets à Marseille au vue de ses performances actuelles en Italie.

Courtisé par Naples, Maxime Lopez pourrait être vendu 20 millions d'euros

D'après les informations révélées par RMC Sport ce mardi, l'ancien milieu de l'OM, Maxime Lopez, pourrait quitter Sassuolo cet été. La source indique que plusieurs clubs dont Brighton, le FC Séville, la Lazio ainsi que Naples sont intéressés par le jeune joueur de 20 ans.

Très performant avec le club italien depuis son arrivée, Maxime Lopez est estimé entre 15 et 20 millions d'euros, et devrait rapporter une belle somme d'argent à Sassuolo. Un coup dur pour l'OM qui aurait pu réaliser une belle vente avec un joueur issue du centre de formation, chose qui n'arrive quasiment jamais à Marseille. Toutefois, l'OM avait négocier un pourcentage à la revente de 30%, et pourrait récupérer une petite somme d'argent.