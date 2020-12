FC Nantes Mercato : Collot lâche un indice sur son successeur

Publié le 22 décembre 2020 à 17:30

Promu entraîneur intérimaire du FC Nantes suite au limogeage de Christian Gourcuff, début décembre, Patrick Collot a atteint ses limites. Il devrait être remplacé par un nouveau coach cet hiver. Il a annoncé la couleur lui-même, ce mardi.

FC Nantes : Collot annonce « son dernier match à la tête du FCN »

Le FC Nantes a été tenu en échec deux fois au stade de la Beaujoire et a concédé une défaite sous la conduite de Patrick Collot. Le technicien de 53 ans, nommé provisoirement à la succession de Christian Gourcuff, a donc pris un seul point sur neuf possibles. Du coup, les Canaris se retrouvent à la 15e place avec 15 points en 16 matchs joués. Ils n’ont que 3 points de plus que le barragiste (le Nîmes Olympique) et 4 points de plus que le premier relégable (FC Lorient). Lors de son dernier de l’année 2020, le FC Nantes affrontera l’OL, actuel 2e du championnat, mercredi (21h), à Décines.

Avant ce match de la 17e journée de Ligue 1, Patrick Collot a fait une déclaration sur son avenir, mais également sur l'arrivée de son successeur. « Ce sera sûrement mon dernier match à la tête de l'équipe », a-t-il lâché en conférence de presse, ce mardi, veille du déplacement à Lyon. « On va en discuter avec le président (Waldemar Kita), mais il y a de grandes chances que ce soit mon dernier », a fait savoir le coach du FC Nantes, annonçant ainsi la nomination d'un nouvel entraîneur à la Jonelière cet hiver.

Patrick Collot, un second intérim compliqué

Patrick Collot a été nommé le 8 décembre 2020 après le licenciement de Christian Gourcuff, dont il était précédemment l’adjoint. Il faut rappeler que le natif d’Avignon avait été l’adjoint de Vahid Halilhodzic entre septembre 2018 et le 2 août 2019, puis avait assuré l’intérim sur le banc de touche du FCN, à la suite du départ de ce dernier, jusqu’à l’arrivée de Gourcuff (le 8 août 2019). C’est donc la deuxième fois qu’il devient entraîneur intérimaire du club de la Cité des Ducs. Ce coup-ci, son équipe a fait match nul contre le Dijon FCO (1-1), lanterne rouge de la Ligue 1, a subi une défaite à Reims (3-2), puis a concédé un autre match nul à Angers SCO (1-1). Un bilan qui ne plaide pas du tout en faveur de son maintien.













Par ALEXIS