LOSC : LdC, Lille OSC a encore une chance de se qualifier ?

Publié par ALEXIS le 24 février 2022 à 02:20

Après sa défaite face à Chelsea à Londres (2-0), le LOSC peut-il encore espérer se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ?

LOSC : malgré la défaite à Chelsea, Létang rêve toujours de la qualification

Chelsea a infligé une défaite au LOSC (2-0), lors du match aller des 8es de finale de la Champions League, mardi, à Stamford Bridge. Cependant, les Dogues n’ont pas été hyper dominés par les Blues, vu le pourcentage de la possession (51% contre 49%), des ballons récupérés (48 contre 43) et des tirs cadrés (4-2). Selon les statistiques de la rencontre, Lille OSC a même été meilleur que le champion d’Europe : au nombre de tirs (9 contre 15), des attaques (39 à 50) et des corners (4 contre 6).

En effet, les joueurs de Thomas Tuchel ont été hyper efficaces, avec deux occasions nettes de but transformées par Kai Havertz (8e) et Christian Pulisic (63e). Dans sa réaction d’après-match, Olivier Létang espère un renversement de situation lors du match retour, le 16 mars au stade Pierre Mauroy (21h). « On a un petit goût amer. Le très haut niveau, ça se joue sur des petits détails. Il faudra faire un sans-faute au retour. Mais tout est possible », a-t-il confié à RMC Sport.

Halilhodzic « pense que Lille OSC a une chance de se qualifier »

Interrogé par L’Équipe sur les chances du LOSC pour éliminer Chelsea et passer en quarts de finale, Vahid Halilhodzic estime que tout reste possible ! « Pensez-vous que le LOSC a encore une chance de se qualifier ? Pourquoi pas ? » a-t-il répondu dans le débriefing. « Ce serait difficile de gagner (3-0) contre Chelsea, c'est sûr. Mais si les Lillois gagnent par 2 buts d'écart, peut-être aux tirs au but... Tout est possible », a-t-il indiqué.

Pour sortir le récent champion du monde des clubs, l’équipe de Jocelyn Gourvennec devra être plus que décisive. « Il faudra faire un match avec davantage de qualité technique et plus de rigueur tactique, en réussissant à les mettre en danger. Pour les mettre en danger, il faut accélérer les transmissions vers l'avant, et mettre plus de joueurs dans les trente mètres adverses », a recommandé le technicien Franco-Bosnien.