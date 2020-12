OM Mercato : Pablo Longoria trouve son homme à tout faire

Publié le 23 décembre 2020 à 17:10

L'OM cherche du renfort pendant ce mercato, mais pas à n'importe quel prix. Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas ont été clairs, il va falloir dénicher les bonnes affaires et ne pas trop dépenser. Et si le poste d'arrière droit reste un problème, une piste est étudiée en attaque et pourrait combler bien des manques.

L'OM a du mal à convaincre sur le marché des transferts

"Il faudra être malin pendant ce mercato", a déclaré le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraudà France Bleu. Avec trois récents échecs pour des recrues au poste de latéral droit, Pablo Longoria continue de tenter de convaincre un joueur de rejoindre les rangs de l'Olympique de Marseille. Mais il a dû passer la main sur Joakim Mæhle, qui va filer vers la Serie A et l'Atalanta Bergame. Il a également essuyé une fin de non recevoir de la part du Hambourg SV pour Josha Vagnoman, qui évolue actuellement en deuxième division allemande. Dernière option à ce poste pour les dirigeants de l'OM, le jeu Bryan Reynolds, du FC Dallas va lui aussi donner sa préférence à l'Italie, alors que l'AS Roma ou encore la Juventus le convoitent.

Pablo Longoria continue son marché en MLS

Mais Pablo Longoria ne lâche pas l'affaire et continue de flairer les bonnes affaires de l'autre côté de l'Atlantique. Il continue ses recherches parmi les effectifs de MLS et serait tombé sur le profil de Lewis Morgan, selon le Daily Mail. L'international écossais de 24 ans évolue à l'Inter Miami, qui vient de conclure sa première saison en MLS. Son profil ressemble à un véritable homme à tout faire en attaque, ce qui pourrait plaire à André Villas-Boas, qui veut renforcer son secteur offensif. Milieu ou ailier gauche, il évolue parfois à la pointe de l'attaque, et pourrait combler de nombreux manque à l'OM. Mais il va falloir faire face à une rude concurrence, alors que le temps des départs est venu en MLS, dont la saison s'est terminée il y a quelques semaines. Toujours selon la presse britannique, le Stade Rennais, les Girondins de Bordeaux, l'OGC Nice ou encore Sheffield United et Reading seraient sur le coup. Lewis Morgan est estimé à 3,5 millions d'euros.













Par Matthieu